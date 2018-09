Dødstal efter Florence stiger før Trumps besøg onsdag Donald Trump skal onsdag se konsekvenserne af orkanen med sine egne øjne, når han besøger North Carolina.

USA's præsident, Donald Trump, lægger onsdag vejen forbi den amerikanske delstat North Carolina, der var og fortsat er hårdt ramt af orkanen Florence og dens følgevirkninger.

Det bekræfter talskvinde for Det Hvide Hus, Sarah Sanders, tirsdag.

Før Trumps besøg i delstaten er dødstallet opjusteret til mindst 34. De er omkommet i tre forskellige delstater, skriver nyhedsbureauet AP.

Alene i North Carolina har 26 mennesker mistet livet.

Efter orkanen har indbyggere og myndigheder i North Carolina kæmpet med massive oversvømmelser, og flere end 10.000 mennesker kan endnu ikke vende hjem.

North Carolinas guvernør, Roy Cooper, kalder det et 'mareridt, der ikke vil slutte'.

»Jeg ved, det var svært at forlade hjemmet, og det er endnu sværere at vente og spekulere på, om der overhovedet er et hjem, når man kommer tilbage«, siger han.

Den tidligere kategori 4-orkan er faldet gevaldigt i styrke på sin vej mod det nordøstlige USA.

Den bringer fortsat vind og regn med sig, men på et lavere blus, end da den ramte North Carolina.

ritzau