Kim Jong-un lover at lukke atomanlæg på stribe, hvis USA også viser velvilje Desuden vil Nord- og Sydkorea sammen forsøge at blive vært for OL i 2032.

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, forsøger at puste nyt liv i forhandlingerne med USA om atomnedrustning.

I går ankom den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, på et historisk tredagesbesøg i den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang, og onsdag morgen oplyste han, at Nordkorea har indvilliget i permanent at lukke et af sine mest kendte atomfaciliteter - det såkaldte Tongchang-ri anlæg, som bliver brugt til at teste og affyre missiler. Lukningen skal ske under overværelse af inviterede eksperter fra udlandet.

Efterfølgende oplyste det sydkoreanske præsidentkontor, at Nordkorea yderligere havde tilbudt permanent at lukke sit mest centrale atomanlæg - Yongbyon atomforsøgscentret, der bl. a. producerer brændstof til landets atommissiler - under forudsætning af, at USA foretager »tilsvarende foranstaltninger«.

Uenighed om strategien

Dermed forsøger Nordkorea at spille bolden over på den amerikanske banehalvdel, efter at forhandlingerne om atomnedrustning de seneste par måneder har været strandet.

USA har krævet, at Nordkorea skal gennemføre en komplet afskaffelse af alle sine atomvåben, før USA vil lette sanktionerne, mens Nordkorea ønsker en model, hvor Nordkorea og USA skal komme med gradvise indrømmelser til hinanden.

Sydkorea murbrækker

Den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, forsøger at indtage rollen som mægler, og han har brugt de første to dage af sit besøg i Pyongyang til at forsøge at lette stemningen.

»Vi er blevet enige om at gøre Den Koreanske Halvø til et land med fred, der er fri for atomvåben og atomtrusler«, sagde Moon Jae-in onsdag morgen ifølge nyhedsbureauet AP, da han sammen med Kim Jong-un stod foran det gæstehus, hvor han bor under sit besøg.

Som et bevis på optøningen er Nord- og Sydkorea ifølge Moon Jae-in blevet enige om at ansøge om sammen at være vært for OL i 2032, og derudover har de to ledere aftalt, at Kim Jong-un senere på året skal besøge Sydkorea.

Desuden er de blevet enige om at genoprette en direkte togforbindelse mellem deres to lande, hvilket dog kræver godkendelse af den amerikansk ledet FN-kommando, som overvåger grænsen mellem nord og syd.

Den amerikanske regering har foreløbig ikke reageret på Kim Jong-uns nye udspil, men Trump udtrykte tidligere i denne måned ønske om et nyt topmøde med den nordkoreanske leder for atter at få skub i atomforhandlingerne.