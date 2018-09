To personer bragt på hospitalet efter påkørsel ved moské i London

Britisk politi oplyser, at to personer er kørt på hospitalet, efter at en bil tilsyneladende påkørte dem uden for en moské i det nordvestlige London onsdag formiddag.

Nyhedsbureauet AP skriver, at sagen efterforskes som en hadforbrydelse.

Ifølge politiet var der fire personer i bilen. Der opstod et mundhuggeri mellem dem i bilen og en stor gruppe mennesker, der var på vej ind i moskéens dagcenter.

Her skal der være råbt nogle nedgørende ord om muslimer. Bilen skal have fået mindre skader, der blev påført af folk, som ventede foran moskéen.

Politiet oplyste tidligere ifølge Reuters, at bilen kørte væk efter påkørslen af de to personer.

»Chaufføren undlod at stoppe på stedet. En efterforskning er i gang for at spore dem«, sagde Londons politi.

»Politifolkene bevarer foreløbig et åbent sind om, hvad der var skyld i sammenstødet«, hed det.

De to personer, der er kørt på hospitalet, meldes uden for livsfare.

Påkørslen skete i bydelen Brent.

ritzau