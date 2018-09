Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Magasin taber ankesag om fotos af topløs hertuginde Kate En fransk domstol fastholder, at et magasin skal betale stor erstatning for at bringe fotos af topløs Kate.