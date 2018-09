Briter sender net op for at indsamle rumaffald

Et net, der er konstrueret til at fange og indsamle affald i rummet, er blevet sendt op for at fjerne millioner af stykker affald. Det rapporterer BBC.

Nettet er blevet sendt op med en britisk satellit ved navn RemoveDebris (FjernAffald).

En forsker siger til BBC, at det er testet med succes mere end 300 kilometer over Jorden.

Testen var en del af en række forsøg med forskellige teknologier, som er fremstillet for at fjerne affald fra rummet.

»Det er første gang, at der er konstrueret et net til at samle de mange løsrevne dele fra satellitter, raketter og andet rumudstyr. Det er en stor lettelse, at det er lykkedes, siger Alastair Wayman fra Future Programmes, som har været med til at udvikle projektet.

»Rumaffald er et kæmpemæssigt problem«, siger Alastair Wayman og tilføjer:

»Der er 7500 ton rumaffald i kredsløb om Jorden. Der er en konstant og tiltagende fare for kollisioner, som blandt andet kan skade gps-systemer og kommunikationssatellitter og dermed skabe store forstyrrelser på Jorden«.

Virkede som vi håbede

RemoveDebris er en demonstrationssatellit, der blev sat i kredsløb om Jorden fra rumstationen i juni. En kort optagelse viser et mindre objekt på størrelse med en skotøjsæske, som opfanges i det lysende net.

»Det virkede nøjagtigt, som vi håbede, det ville«, siger professor Guglielmo Aglietti, der er direktør for Surrey Space Centre.

Langt de fleste satellitter kredser om Jorden i højder mellem 300 og 36.000 kilometer. Indsamlere af rumaffald fra over 5000 rummissioner siden 1950'erne er tidligere udviklet af blandt andet Japan.

Det anslås, at der er over 100 millioner stykker rumfartøj i kredsløb om Jorden. Mange af disse bevæger sig med en hastighed på omkring 28.000 kilometer i timen.

ritzau