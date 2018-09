Japans premierminister stiler mod rekord efter formandsvalg Shinzo Abe er genvalgt som formand for LDP og kan blive Japans længst siddende regeringsleder.

Japans premierminister, Shinzo Abe, er torsdag genvalgt som formand for regeringspartiet Det Liberale Demokratiske Parti (LDP).

Shinzo Abe besejrede modkandidaten - forsvarsminister Shigeru Ishiba - med 533 stemmer mod 254.

Såfremt Shinzo Abe, der fylder 64 fredag, fastholder posten som regeringsleder frem til december 2019, vil han blive Japans længst siddende i embedet.

Rekorden indehaves af Taro Katsura, som mellem 1901 og 1913 tre gange stod i spidsen for en regering. Sammenlagt nåede Katsura 2886 dage som regeringsleder.

Shinzo Abes store politiske ambition er at få gennemført en reform af den japanske forfatning. Forfatningen blev skrevet efter Anden Verdenskrig af USA. Den har derfor et pacifistisk træk, som Abe ønsker at kaste bort.

Ifølge nyhedsbureauet AFP var netop ændringen, der skal tillade et stærkere japansk militær, Abes slagnummer i den sidste tale før afstemningen.

»Det er tid til at indskrive både vores hær samt forsvaret af vores fred og uafhængighed i forfatningen«, sagde Abe ifølge AFP.

»Sammen med alle jer (Abes partikolleger, red.) vil jeg arbejde for at reformere forfatningen«, lød det i Abes sejrstale ifølge AFP.

Mens 80 procent af partiets nationale politikere stemte for Abe, var støtten mindre hos de regionale medlemmer af partiet, omend Abe også her fik et flertal.

Ifølge nyhedsbureauet AP ser eksperter mod de regionale medlemmers stemme for at få et billede af opbakningen til Abe i den brede offentlighed.

Derfor kan forskellen i opbakning ifølge AP's eksperter få Abe til at lytte mere til baglandet, før han tager beslutninger.

ritzau