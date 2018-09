To kvinder skulle på hospitalet, men endte med at drukne i en politibil Politiet i South Carolina i USA kritiseres, fordi to patienter omkom i vandmasserne efter orkanen Florence, mens de befandt sig i en af politiets transportvogne.

FOR ABONNENTER South Carolinas floder er gået over deres bredder på grund af de enorme mængder regn under orkanen Florence, der har anrettet store ødelæggelser i den amerikanske delstat. I tirsdags var det ekstreme vejr også medvirkende til en usædvanlig tragedie: To kvinder, der var på vej til et psykiatrisk hospital i en af politiets transportvogne, druknede nemlig, da politibilen blev fanget af vandmasserne. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind