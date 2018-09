To måneder gamle Hawa var akut underernæret og vejede mindre end halvdelen af sin normalvægt, da hendes mor ankom til Unicef-klinikken i Somalilands hovedstad Hargeisa. Moren, 19-årige Asiyo, ankom efter at have rejst mere end 850 kilometer. Hawa blev behandlet med højenergimælk og var efter to uger uden for livsfare.