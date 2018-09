Avis: Kina afbryder handelsforhandlingerne med USA Handelskrigen mellem USA og Kina bliver yderligere optrappet.

I den kommende uge skulle den kinesiske vicepremierminister Liu He have været rejst til USA for at fortsætte handelsforhandlingerne med den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin.

Men flere kilder i Det Hvide Hus oplyser til avisen Wall Street Journal, at Kina nu har afbrudt forhandlingerne.

Beslutningen er en reaktion på den forværrerede handelskrig mellem USA og Kina.

I mandags besluttede den amerikanske præsident, Donald Trump, at lægge straftold på kinesiske varer til en værdi af 1.287 milliarder kroner, hvilket fik Kina til at gøre gengæld ved at lægge ekstra told på amerikanske varer for 386 milliarder kroner.

Kilder siger til Wall Street Journal, at den kinesiske aflysning også er en understregning af, at Kina ikke vil deltage i forhandlinger, hvor Det Hvide Hus ifølge den kinesiske opfattelse holder en pistol for panden af Beijing.

»Alt, hvad USA gør, har ikke givet indtryk af oprigtighed og goodwill. Vi håber, at den amerikanske side vil tage skridt til at korrigere sine fejl«, sagde en talsmand for det kinesiske udenrigsministerium, Geng Shuang, fredag på en pressekonference ifølge Wall Street Journal.