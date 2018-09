Vatikanet indgår særlig aftale med Kina om biskopper

Vatikanet oplyser, at det har indgået en historisk aftale med Kina om udnævnelse af biskopper.

Der er anslået 12 millioner katolikker i Kina. De er delt mellem en regeringsledet organisation, hvis præster vælges af kommunistpartiet, og en uofficiel kirke, som sværger troskab mod Vatikanet.

Den nye aftale, som er foreløbig, er blevet underskrevet i Beijing.

Den blev offentliggjort lørdag, da pave Frans var i Litauen på starten af en firedages rundrejse i de baltiske lande.

Vatikanets talsmand, Greg Burke, nedtoner, at aftalen kan få politiske følger.

»Aftalen er ikke politisk, men kirkelig«, siger han.

I Kina siger udenrigsministeriet i en erklæring, at de to sider har underskrevet en aftale om at opretholde kommunikation og arbejde for et forbedret forhold.

Vatikanet fremhæver, at udnævnelsen af biskopper har stor betydning for kirkens liv, og at der nu er skabt grundlag for et øget samarbejde på et bilateralt niveau.

»Vi har et fælles håb om, at denne aftale med Kina vil 'styrke en frugtbar og fremadskuende proces med institutionel dialog'«.

I en erklæring fra Vatikanet nævnes Taiwan ikke, selv om Vatikanet anerkender det diplomatisk.

Spørgsmål omkring Taiwan har forpurret tidligere forsøg på at skabe en bedre dialog mellem Beijing og Vatikanet.

Vatikanet har ikke haft diplomatiske relationer med Beijing siden 1951.

ritzau