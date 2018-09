Professor om vildt forløb: Nu er det helt oplagt, at borgerlige nærmer sig statsministerpost

Det komplicerede spil om den svenske statsministerpost tog lørdag en ny drejning.

Her meldte Sverigedemokraterna ud, at partiet vil stemme på de borgerlige partiers kandidat til posten som talman - Riksdagens formand - der skal foreslå en ny svensk statsminister.

Dermed bliver Moderaternas kandidat, Andreas Norlén, sandsynligvis talman. Det sender Ulf Kristersson fra samme parti et skridt nærmere statsministerposten.

Sådan lyder det fra Drude Dahlerup, professor emerita i statskundskab ved Stockholms Universitet og adjungeret professor ved RUC.

»Nu er det helt oplagt, at den rødgrønne regering med Stefan Löfven i spidsen bliver væltet«, siger hun.

»Derefter vil der være en talmanrunde, som svarer til vores dronningerunde. Og så vil den svenske talman formodentlig komme med et forslag om, at Ulf Kristersson skal være statsminister«.

»Nogen må svigte deres valgløfter«

Men trods den åbenlyse fordel i den vigtige toppost, skal der ikke meget til, før centrum-højresamarbejdet ved navn Alliansen slår sprækker.

De fire partier har nemlig helt forskellige holdninger til, hvordan de skal forholde sig til Sverigedemokraterna, forklarer Drude Dahlerup.

»Hvad gør Sverigedemokraterna nu? Og hvad gør de to midterpartier i Alliansen nu? Centerpartiet og Liberalerna har jo sagt, at de aldrig vil indgå i en regering, som er afhængig af Sverigedemokraterna«, siger hun.

»Nogen må svigte deres valgløfter. Spørgsmålet er, om det bliver de to midterpartier«.

Den rødgrønne blok fik ved valget 144 mandater, mens alliancen af borgerlige partier fik 143. Sverigedemokraterna fik 62.

Statsminister Stefan Löfven har flere gange opfordret til, at blokpolitikken bliver brudt i Sverige.

»Lige nu er der meget højt spil fra alle parter«, siger Drude Dahlerup.

»Socialdemokraterna havde jo foreslået, at man skulle lave en overenskomst mellem de borgerlige partier og de rødgrønne om en fælles talman, hvilket de borgerlige partier har afvist.

»Sverigedemokraternas støtte til den borgerlige talmankandidat må tolkes sådan, at partiet ikke er tilfreds med blot at være en passiv støtte for en borgerlig regering. Sverigedemokraterna markerer, at de vil være synlige, og at støtten skal kunne mærkes. De vil tage sig betalt - først og fremmest i forhold til indvandrerspørgsmålet«.

Talman er det højeste embede, man kan vælges til i Sverige, og er den person, der leder Riksdagen og udpeger statsministerkandidater.

Han eller hun træder ind som rigsforstander, hvis kongen pludselig falder bort.

»Forløbet er helt vildt. Valget af talman plejer at foregå uden dramatik. Normen plejer at være, at posten tilfalder det største parti i den største blok«, siger Drude Dahlerup.

