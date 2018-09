Minister: 207 er døde ved ulykke i Victoriasøen Over 200 mennesker døde, da færgen 'MV Nyerere' gik under i Victoriasøen torsdag.

Mens redningsarbejdere lørdag er lykkedes med at finde en enkelt overlevende fra en færgeulykke torsdag i Victoriasøen ud for Tanzania, vokser tragediens omfang.

Ifølge nyhedsbureauet AFP oplyser Tanzanias transportminister, at der er fundet 207 dødsofre for færgeulykken.

41 personer har ifølge transportministeren overlevet færgen 'MV Nyereres' forlis.

Til nyhedsbureauet Reuters fortæller en af de overlevende, Charles Ngarima, at færgens forlis skete hurtigt.

»Færgen vendte rundt meget hurtigt og dækkede over os«, siger Charles Ngarima til Reuters.

»Jeg var heldig. Jeg var i stand til at svømme under vandet, uden at vide hvor jeg svømmede hen. Mens jeg svømmede i sikkerhed, ramte jeg flere metalstænger, som ramte mig i ansigtet og baghovedet«.

Færgen var proppet med mennesker

En anden overlevende, Jennifer Idhoze, fortæller, at de mange ofre skyldes en proppet færge.

»Jeg kunne hoppe fra færgen. Det er derfor, jeg overlevede«, siger hun til Reuters.

Det er ikke sikkert, at redningsfolk har fundet det sidste offer. Færgen var ifølge overlevende og vidner overfyldt. Da færgens papirer og personale er blevet væk i ulykken, står det ikke klart, præcis hvor mange der var om bord.

De første estimater lød på over 300 personer ombord. Det vil i så fald efterlade flere personer, hvis skæbne myndighederne ikke har styr på.

Fire dykkere fandt lørdag en overlevende, der overlevede i færgens maskinrum.

Det er ikke klart, hvorfor båden sank. Men Tanzanias præsident, John Magufuli, har ifølge Reuters beordret de ansvarlige anholdt. Politiet har tilbageholdt skibets kaptajn, oplyste han fredag.

På land er de første kister til ofrene lørdag ankommet. De står nu ved siden af grædende pårørende, der venter på nyt. Fra deres plads kan de se ud på færgen, der ligger med bunden i vejret omkring 50 meter fra land.

ritzau