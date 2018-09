Sagen forfra: Vildt politisk spil om svensk statsministerpost

FOR ABONNENTER

Når den svenske konge på tirsdag indvier riksdagsåret med en tale, er det i sin rolle som statschef for Sverige. Men der slutter også hans pligter. Det er nemlig Riksdagens formand, der som nummer to i magthierarkiet giver en statsministerkandidat opgaven at danne en regering, som Riksdagen kan godkende. Alligevel plejer formandsposten ikke at være noget, der er diskussion om. Den fløj, som har vundet valget, plejer at få den post. Punktum. Ved valget i 2014 gik statsminister Fredrik Reinfeldt af allerede på valgnatten, da den rød-grønne fløj var tydeligt større.