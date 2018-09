»Kan du forestille dig et monument i Tyskland for Hitler?« Spaniere går til kamp for resterne af diktator Fransisco Franco Beslutningen om at sløjfe Francisco Francos grav vækker vrede i Spanien, hvor tilhængere af diktatoren har fået ny ilt.

Besøgstallet ved Francisco Francos grav, der krones af verdens største kors synligt på mange kilometers afstand, er steget markant de seneste måneder.

Denne søndag i september i Valle de los Caidos – De Faldnes Dal – vest for Madrid er ingen undtagelse. Kirken er fyldt under messen, og efterfølgende samles kirkegængerne foran Francos grav for at mindes og hædre Spaniens diktator gennem 36 år frem til hans død i 1975.

Det er fuldstændig uhørt i international sammenhæng Hans Lauge Hansen, professor, Aarhus Universitet

En nydelig herre stiller sig foran graven og strækker sin højre arm til en heilende hilsen.

»Jeg er falangist (tilhænger af den fascistiske spanske bevægelse, som støttede Franco, red.). Franco var vores præsident i næsten 40 år. Basilikaen og graven er et samlingssted for os. Tidligere brugte vi korsets tegn, men nu bruger vi denne hilsen«, siger den pensionerede sikkerhedsvagt Mariano Muñoz Martin.

Han svarer høfligt for sig, men i sin grundvold er han vred. Det samme er Spaniens øvrige Franco-hyldende nostalgicos, der har fået ny luft efter regeringens beslutning om at sløjfe diktatorens grav i den gigantiske underjordiske basilika med kæmpekorset over sig.

Beslutningen er helt central i den nytiltrådte socialistiske premierminister Pedro Sanchez’ erklærede opgør med de mørkeste kapitler i Spaniens nyere historie. Kirke, kors og kloster her i De Faldnes Dal var diktatorens personlige prestigeprojekt. Det tog krigsfanger og politiske fanger 19 år at fuldføre byggeriet. Nu skal de jordiske rester af sejrherren i den spanske borgerkrig graves op og fjernes inden jul, bebuder regeringen.

Ifølge professor Hans Lauge Hansen fra Aarhus Universitet har opgøret med Francos Spanien været undervejs i årtier.

»Kan du forestille dig et monument i Tyskland for Hitler, et mausoleum for Mussolini i Italien eller en mindepark for Pinochet i Chile?«, siger Hans Lauge Hansen, der gennem mange år har beskæftiget sig med spansk litteratur, kultur og politik.

»Det er fuldstændig uhørt i international sammenhæng. Gravstedet er intakt og hylder en diktator med hundredtusinder af spaniernes blod på hænderne. Det har været og er en provokation og en mangel på respekt for lidelserne under borgerkrigen og i tiden under Franco«.

Premierminister Pedro Sanchez’ ordvalg er et andet, men lige så klart. I et tweet efter beslutningen, som et stort mindretal af centrum-højre-partier i parlamentet undlod at stemme for, skrev Sanchez: »Spanien tager et historisk skridt for at rehabilitere rettighederne for Francos ofre«.

Familien kæmper imod

Det er ikke afgjort, hvor resterne af Franco skal genbegraves. Francos familie kæmper imod beslutningen og vil ikke samarbejde med regeringen. Dertil kommer presset fra vrede Franco-tilhængere og dele af den politiske højrefløj.

Lektor Carsten Humlebæk fra CBS har fulgt processen tæt.

»Monumentet er et særligt politisk problem. Navnet Franco er væk fra gaderne, og statuerne fjernet, men man har bare ikke fjernet det bygningsværk. Det her er et af de store politiske emner i det spanske samfundsliv og i balancen mellem højre og venstre«, siger Carsten Humlebæk. Han understreger, at det borgerlige Spanien slet ikke er i nærheden af at ville rehabilitere diktaturet. »Men diskussionen om Franco-tiden er indædt, man er slet ikke enig om, hvad den nyere historie betyder for dagens Spanien«.

Den spanske regering ønsker at bevare kirken i De Faldnes Dal som en almindelig kirke.