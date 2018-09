Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Hajer angreb turister: Australske myndigheder dræber to store hajer Efter to separate angreb i Whitsundays er det lykkedes myndighederne at dræbe to tigerhajer. En var 3,3 meter.