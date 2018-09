Smutvej til Asien: For første gang har et containerskib sejlet gennem isen i Det Arktiske Hav

For en måned siden sejlede ’Venta Maersk’ fra den russiske havn Vladivostok. Nu er hun kommet til Nordsøen, efter at have sejlet gennem Nordøstpassagen. Skibet er dog beregnet til at sejle i Østersøen, og shippingforsker Carsten Ørts Hansen regner med, at skibet skulle teste, hvor modstandsdygtigt det er over for is.