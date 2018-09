Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Dansker skal for retten: Anklages for at have startet gigantisk skovbrand i USA En 52-årig dansk mand blev 30. juni anholdt for at have startet en stor skovbrand i Colorado.