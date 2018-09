Erklæring: Bevægelsen ASMLA afviser at stå bag angreb i Iran

En bevægelse, der hævder at være Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA) afviser at have forbindelse til et blodigt angreb ved en militærparade i Iran lørdag.

Det fremgår af hjemmesiden ahwazona.net, hvor en erklæring er blevet lagt ud.

Heri skriver bevægelsen:

»ASMLA påtager sig ikke angrebet for angrebet på militærparaden«, skriver organisationen.

Gruppen skriver, at der bliver spredt 'falsk information fra en mistænkelig lille gruppe, som påstår at være en del af ASMLA-organisationen'.

»ASMLA vil gerne gøre opmærksom på, at gruppen blev udelukket fra organisationen i 2015«, skriver gruppen.

Det er ikke bekræftet, at gruppen bag erklæringen er ASMLA.

ritzau