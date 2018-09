Russisk statsborger anholdt i Norge for spionage

En 51-årig russisk mand er anholdt og sigtet for spionage, efter han har deltaget i en it-konference i det norske parlament, Stortinget.

Manden deltog på en international konference om digitalisering, inden han fredag aften blev anholdt i lufthavnen Gardermoen i Oslo.

Lørdag blev manden varetægtsfængslet i to uger med brev- og besøgskontrol. Han er sigtet for at overtrådt paragraf 121 om efterretningsvirksomhed mod statshemmeligheder.

»Stortinget kontaktede politiets sikkerhedstjeneste (PST) på baggrund af mistænkelig adfærd fra en af deltagerne på en konference om digitalisering«, skriver Stortingets direktør Marianne Andreassen i en mail til tv-stationen NTB.

Hverken Stortinget eller PST at uddybe, hvordan det konkret er kommet til udtryk.

Norges efterretningstjeneste, PST, har tidligere peget på russisk spionage som en af de største trusler mod Norges interesser.

Den 51-årige har fået en norsk advokat ved navn Hege Aakre. Hun siger til NTB, at hendes klient stiller sig uforstående til sigtelsen.

»Han mener, at det skyldes en misforståelse«, siger hun til NTB.

»Det eneste, jeg kan oplyse, er, at han samarbejder med politiet for at opklare misforståelserne«.

Ruslands ambassade i Norge bekræfter til det russiske nyhedsbureau Tass, at en russisk statsborger er anholdt i Norge. Ambassaden oplyser til Tass, at den mener, at anholdelsen er sket med en 'konstrueret og absurd' begrundelse.

