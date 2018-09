Færgeulykke i Tanzania koster 224 mennesker livet

Antallet af dødsofre for torsdagens færgeulykke i Victoriasøen ud for Tanzania stiger fortsat. Det oplyser landets premierminister, Kassim Majaliwa, søndag ifølge nyhedsbureauet AFP.

224 mennesker er omkommet i forbindelse med ulykken, heriblandt 126 kvinder, 71 mænd, 17 piger og 10 drenge.

41 personer overlevede færgeforliset.

Søndag blev de første 'nationale begravelser' afviklet på øen Ukara.

I sin tale sagde premierministeren, at der er 'stor sorg i hele nationen' efter den tragiske ulykke.

Det er ikke klart, hvorfor fartøjet sank, men ifølge premierministeren tyder alt indtil nu på, at den var overlastet.

Færgen MV Nyerere havde plads til cirka 100 passagerer. Da den forulykkede, var der 265 mennesker om bord, oplyser transportminister Isack Kamwelw.

Tanzanias præsident, John Magufuli, har ifølge nyhedsbureauet Reuters beordret de ansvarlige anholdt. Politiet har tilbageholdt skibets kaptajn og andre personer, der var ansvarlige for at føre tilsyn med færgen.

Til Reuters har en af de overlevende fortalt, at færgens forlis skete hurtigt.

»Færgen tippede rundt meget hurtigt og dækkede over os. Jeg var heldig. Jeg var i stand til at svømme under vandet, uden at vide hvor jeg svømmede hen. Mens jeg svømmede i sikkerhed, ramte jeg flere metalstænger, som ramte mig i ansigtet og baghovedet«, husker Charles Ngarima.

På land har pårørende i flere dage ventet på nyt. En af dem er Aisia William, der i weekenden fik vished om sin mands skæbne.

»Han tog afsted tirsdag middag, men kom aldrig hjem. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal opfostre vores to børn alene«, fortalte hun til AP.

Victoriasøen er med knap 70.000 kvadratkilometer den største sø i Afrika. Søen, der er på størrelse med Irland, er placeret mellem Tanzania, Uganda og Kenya.

Ifølge Røde Kors mistede over 800 mennesker livet, da færgen MV Bukoba i 1966 forulykkede på Victoriasøen.

ritzau