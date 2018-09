USA-ekspert om nye sexanklager: Det er slemt for Brett Kavanaugh I går stod endnu en kvinde frem og anklagede Donald Trumps kandidat til ny højesteretsdommer for seksuelle overgreb. Det kan få konsekvenser for kandidaten, Brett Kavanaugh.

Det lignede en formalitet. Brett Kavanaugh var blevet udvalgt som præsident Donald Trumps kandidat til posten som ny højesteretsdommer i USA.

Med et republikansk flertal i senatet var der ikke meget tvivl om, at den konservativt sindede Brett Kavanaugh ville blive stemt igennem uden de store problemer.

Men så ramte en bombe den ellers så lige vej ud mod en plads i Højesteret. Christine Blasey Ford, en universitetsprofessor i Californien, trådte i sidste uge frem og beskyldte i et interview med Washington Post Brett Kavanaugh for at have forsøgt at hive tøjet af hende sammen med en ven, da de gik i gymnasiet.

Og ikke nok med det. I går stod endnu en kvinde, Deborah Ramirez, frem med en beskyldning om seksuelle krænkelser til en fest, da hun gik på universitetet Yale med Brett Kavanaugh. Dengang var Kavanaugh 18 år gammel og dermed myndig.

Hendes historie bekræftes af en anden tidligere elev på universitetet.

»Det, der er interessant her, er, at der er et uafhængigt vidne, som ikke selv var til stede, men som hørte om episoden lige efter det skete. Og vidnet kan stadig huske detaljerne om overgrebet. Det er slemt for Kavanaugh«, siger Jørn Brøndal, der er professor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

Deborah Ramirez beskylder Brett Kavanaugh for at have presset sine kønsdele i ansigtet på hende.

»Jeg var flov og ydmyget, men Brett grinte bare. Jeg kan stadig huske hans ansigt (...) Pludselig hørte jeg nogen til festen råbe, at Brett Kavanaugh havde 'puttet sin penis i hovedet på Debbie'«, siger Deborah Ramirez ifølge The New Yorker.

Brett Kavanaugh afviser begge beskyldninger.

Valget af en højesteretsdommer er meget vigtigt i USA. Her sidder højesteretsdommerne nemlig på livstid, og de har en reel indflydelse og meget stor magt ifølge Jørn Brøndal. Det betyder, at når Donald Trumps præsidentperiode for længst er ovre, vil Brett Kavanaugh fortsat have indflydelse i højesteretten.

»Der er en enorm interesse fra republikanerne i at få det her gennemført. Men der er også noget, der hedder MeToo-bevægelsen. Og der er 23 kvindelige medlemmer af Senatet i dag. Så hvis anklagerne mod Kavanaugh bliver for grimme, så må det stille hans chancer for at blive valgt i et andet lys«, siger Jørn Brøndal.

Det var blandt andet Højesteret, der blåstemplede retten til fri abort og sikrede homoseksuelles ret til at blive gift.





Lige nu er der, hvad der kan betegnes som politisk ligevægt i den amerikanske højesteret. Efter Anthony Kennedy trådte tilbage i juli, er der fire konservative dommere og fire forholdsvis venstreorienterede dommere.

Hvis Brett Kavanaugh bliver valgt ind, vil balancen ifølge Jørn Brøndal tippe i en mere konservativ retning.

»Inden de her sexanklager kom frem, tydede rigtig meget på, at Kavanaugh ville blive stemt igennem, fordi republikanerne er så opsatte på at få en konservativ majoritet i Højesteret«, siger Jørn Brøndal.

Det er dog ikke så sikkert længere.

Kamp om retten til fri abort

Et emne, der har fyldt meget om Brett Kavanaughs kandidatur, er hans syn på retten til fri abort. Det er han nemlig, ligesom præsident Trump, imod.

»Brett Kavanaugh kan blive tungen på vægtskålen i højesteret. Mange tilhængere af retten til fri abort frygter, at hvis han bliver udnævnt, er der en risiko for, at retten til fri abort ophæves«, siger Jørn Brøndal.

For at blive valgt som højesteretsdommer skal kandidaten godkendes i senatet via en afstemning. Her kræver det blot et simpelt flertal, hvilket vil sige 51 stemmer fra senatets 100 medlemmer.

Lige nu har republikanerne lige præcis 51 medlemmer i Senatet, men det kan det kommende midtvejsvalg ændre på.

»Republikanerne vil så gerne presse det her igennem inden midtvejsvalget, fordi de frygter at miste flertallet i senatet. I så fald vil demokraterne få indflydelse på udpegningen af den nye højesteretsdommer«, siger Jørn Brøndal.