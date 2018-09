Babyboom i Afrika bremser FN’s kamp mod fattigdom Ekstrem fattigdom er stort set udryddet alle andre steder end i Afrika. Her ser det til gengæld ud til, at der kommer flere fattige, når befolkningstallet stiger.

Det gik ellers godt med at bekæmpe fattigdom på verdensplan, men nu ser det ud til, at FN ikke får indfriet målet om, at 1. januar 2030 skal ingen mennesker på Jorden leve under ekstrem fattigdom og leve for mindre end 1,90 dollars (ca. 12 kroner) om dagen.

Fakta: FN’s generalforsamling I den kommende uge holder FN sin årlige generalforsamling i New York, hvor præsidenter, regeringsledere og ministre fra hele verden kommer. Her skal de blandt andet gøre status over verdensmålene. Fra Danmark deltager statsminister Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister Anders Samuelsen, udviklingsminister Ulla Tørnæs og sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Mandag er der bl.a. et møde om finansiering af verdensmålene. Tirsdag taler blandt andre FN’s generalsekretær, Antonio Guterres, USA’s præsident, Donald Trump, og Brasiliens præsident, Michel Temer. Vis mere

Fra 1990 og frem til 2013 faldt andelen af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, ellers med 1 procentpoint årligt – det betyder, at halvt så mange mennesker i dag lever under ekstrem fattigdom som dengang. Men den udvikling er ved at stagnere, konkluderer både Verdensbanken og en rapport fra Bill & Melinda Gates Fond.

Den hidtidige positive udvikling kan især tilskrives, at man er kommet fattigdommen i Asien til livs.

I Sydøstasien lever 4 procent af befolkningen i dag under fattigdomsgrænsen. I 1990 var det ellers hele 59 procent, og i 2050 vil kun 0,5 procent af befolkningen leve under grænsen, forudsiger Gates-rapporten.

Derfor kunne det godt gå bedre med at nå det første verdensmål, siger den danske FN-ambassadør, Ib Petersen:

»Angående tallene fra Gates-rapporten, så har fonden ret i, at i nogle af landene går det ikke så godt med fattigdomsmålet. Det er vi klar over. Den fattigdomsreduktion fra 1990 til 2015, der fandt sted især i Kina og Indien, er ikke lige så markant i en række andre lande. Især i flere lande i Afrika har dette ikke rykket sig for alvor«, siger Ib Petersen.

Ekstremt fattige føder flere fattige

Fattigdomsproblemet i Afrika kan især tilskrives borgerkrige, mener Henrik Hansen, der er studieleder ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

»For at vi kan nedbringe fattigdom i Afrika, er det en væsentlig betingelse at sikre fred. Krig ødelægger jord og arbejdskraft. Det sender folk på flugt, så de mister deres levegrundlag«, siger Henrik Hansen, der har forsket i udviklingsbistand.

Derudover mangler Afrika stadig at gennemgå en industriel revolution. I øjeblikket består den afrikanske eksport til Europa hovedsagelig af olie og mineraler, men ifølge Henrik Hansen skal den afrikanske økonomi spredes ud og dække langt flere områder. Landbruget skal kickstartes, og varer skal produceres i Afrika. Det vil give folk et levegrundlag, og uden dette nedbringes den ekstreme fattigdom ikke.

I dag lever 38 procent af befolkning syd for Sahara under fattigdomsgrænsen. Tilmed forudsiger man et enormt boom i områdets befolkningsvækst, og det kommer til at betyde, at mange bliver født ind i ekstrem fattigdom.

Alene i Nigeria regner man med mere end en fordobling af indbyggertallet i 2050, og derfor kommer der til at være 71 millioner flere indbyggere, der vil leve under den ekstreme fattigdomsgrænse i 2050. I dag er det 81 millioner indbyggere.

Og Nigeria er ikke engang verdens hårdest ramte land. Rapporten forudsiger, at der i 2050 vil bo 24 millioner mennesker i Somalia. 71 procent heraf vil leve under fattigdomsgrænsen.

Ekstremt fattigt syd for Sahara

Samlet set vil 22 procent af befolkningen syd for Sahara leve i ekstrem fattigdom i 2050, og det ligger dermed langt fra målet om at udrydde den ekstreme fattigdom inden 2030.

Men det er stadig nogle få lande, der får fattigdomsbekæmpelsen til at stagnere, og derfor mener Ib Petersen, at det er for snævert at fokusere udelukkende på fattigdomsmålet i nogle bestemte lande.

»Eksempelvis påvirker Nigeria og DR Congo det samlede resultat. Den Demokratiske Republik Congo er et land, der har været præget af konflikt og ustabilitet, og det påvirker fattigdomsmålet. Det er svært at rykke på det parameter, når man eksempelvis ikke kan sikre unge kvinder og pigers sundhed og uddannelse«, siger Ib Petersen.

Han mener, at fattigdomsmålene skal ses i sammenhæng med de 16 andre verdensmål, hvorfor man fra dansk side har haft særlig fokus på at sikre kvinder og pigers uddannelse og sikre bæredygtig energiforsyning.