FN-topchef: Vi skal forvandle milliarder til billioner Tilgangen til udviklingshjælp gennemgår i disse år et paradigmeskifte, der skal sikre, det økonomiske boost i Afrika. FN’s vicegeneralsekretær vil hjælpe kontinentet med private investeringer fra europæiske virksomheder.

Den internationale udviklingspolitik gennemgår i disse år en fundamental forandring. Udviklingsbistand skal ikke længere kun gå til at give mad til sultende børn og sørge for at de kan komme i skole. Udviklingsbistanden i især Afrika skal nu også bruges til at motivere den private sektor til at handle med udviklingslandene.