Test-brexxxx

Premierminister David Cameron beslutter sig i 2013 for en gang for alle at afgøre sit lands og sit konservative partis slåskampe om EU. I en tale 23. januar lover han briterne en afstemning om EU-medlemskabet. Han føler sig sikker på at vinde, og meningsmålingerne giver ham grund til optimisme.

Hvorfor lovede Cameron en EU-afstemning?: Både før og efter indmeldelsen i EU i 1973 har briterne skændtes med hinanden om EU - og ikke mindst har de skændtes med EU om EU. Ligesom Danmark har Storbritannien et forbeholdent forhold til EU, de har blandt andet holdt fast i det britiske pund og har kæmpet mod mantraet i EU om en stadig tættere union. Splittelsen har været særligt synlig i det konservative parti, og i 2013 mente David Cameron ikke længere, man kunne udskyde opgøret. Han var ikke alene presset af de mange EU-kritikere i sit eget parti, han var også presset højre om af det populistiske parti Ukip, som stormede frem i valg og målinger på baggrund af en benhård EU-kritik. I en tale 23. januar 2013 lovede David Cameron en afstemning om EU-medlemskabet, hvis de konservative genvandt regeringsmagten ved valget i 2015. ”Det er på tide, at det britiske folk får lov at bestemme. Det er på tide at afgøre dette europæiske spørgsmål i britisk politik. Jeg siger til det britiske folk: Dette bliver jeres beslutning”, sagde David Cameron. Mere tekst i en ny paragraf.

Storbritannien ansøgte allerede i 1961 om medlemskab, men et af de grundlæggende medlemslande, Frankrig, nedlagde veto mod det i 1963. Endnu en ansøgning fra briterne blev stoppet af et fransk veto i 1967, som Frankrigs daværende præsident, Charles de Gaulle, begrundede med, at Storbritanniens økonomi var i for dårlig forfatning til et medlemskab. Først efter de Gaulles afsked med præsidentembedet i 1969 begyndte optagelsesforhandlingerne. (The Guardian har en fed originalartikel fra den begivenhed her: https://www.theguardian.com/world/1967/nov/28/eu.france) Storbritannien blev sammen med Danmark og Irland medlem af det daværende EF 1. januar 1973, dog uden en folkeafstemning som i Danmark. Medlemskabet var fra start kontroversielt. Partiet Labour ville have medlemskabet genforhandlet, men måtte nøjes med en folkeafstemning om, hvorvidt Storbritannien skulle forblive medlem. I 1975 stemte 67 procent af briterne for fortsat medlemskab.

Ved folkeafstemningen 23. juni stemmer 52 procent for at forlade EU. David Cameron vælger at trække sig som premierminister og bliver erstattet af Theresa May. Hun får til opgave at fortolke den vejledende britiske folkeafstemning. Briterne havde nok stemt for at forlade EU, men de havde ikke stemt om hvordan.

