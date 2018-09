Kavanaugh efterspørger fair behandling i sjældent interview med Fox News Brett Kavanaugh siger i et interview, at han ikke vil trække sig "på baggrund af falske beskyldninger".

For første gang står højesteretsnominerede Brett Kavanaugh frem og fortæller sin version af sagerne om påståede sexovergreb, der har ramt ham.

Det sker natten til tirsdag dansk tid i et interview med tv-stationen Fox News, som også Kavanaughs hustru, Ashley, deltager i.

I interviewet bliver Brett Kavanaugh blandt andet spurgt ind til, hvordan han forholder sig til anklagen om, at han til en ungdomsfest i 1980'erne skal have forsøgt at voldtage den dengang 15-årige Christine Blasey Ford.

Han var på det tidspunkt 17 år.

Kavanaugh har fra starten afvist anklagerne. I interviewet med Fox News svarer han, at han »altid har behandlet kvinder med respekt«, og at han aldrig har forgrebet sig på nogen.

»Ikke i high school og ikke senere hen«, siger han.

Han nævner blandt andet, at han var jomfru »lang tid efter high school«.

»Jeg var ikke engang tæt på at have sex i high school. Det skete først mange år efter. Lad mig bare sige det sådan. Mange år efter«, siger han.

En anden kvinde, Deborah Ramirez, anklager Brett Kavanaugh for til en universitetsfest at have tvunget hende til at røre ved hans penis.

Ifølge Kavanaugh har episoden aldrig fundet sted. Han mener i stedet, at der er tale om en »smædekampagne« mod ham.

I interviewet fortæller Kavanaugh og hans hustru, at anklagerne har tæret hårdt på deres familie, men at han ikke har tænkt sig at trække sig fra posten til højesteret »på baggrund af falske beskyldninger«.

Ashley Kavanaugh understreger, at hun stoler på sin mand:

»Det her hænger ikke sammen med, hvordan Brett er«, siger hun.

Brett Kavanaugh og Christine Blasey Ford har begge sagt ja til at deltage i en høring i Senatets retsudvalg torsdag.

Kavanaugh håber, at høringen kan være med til at »rense« hans navn.

»Jeg efterspørger en fair og respektfuld behandling. I USA hører man fra begge sider af en sag. Derfor håber jeg også på at få en fair behandling, så jeg kan rense mit navn og forsvare min families integritet«, siger han.

Juraekspert Russel Wheeler siger til nyhedsbureauet AP, at det er yderst sjældent, at nominerede til højesteretten giver interviews.

Ifølge ham har lignende interviews ikke fundet sted de seneste 100 år.

ritzau