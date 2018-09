Danmark vil ind i FN's stærkt kritiserede menneskeretsråd USA har meldt sig ud. DF synes, Danmark skal gøre det samme. Men regeringen vil have Danmark ind i FN's Menneskerettighedsråd.

Det er en »hyklerisk og opportunistisk organisation, der latterliggør menneskerettigheder«.

Så hård var dommen fra USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, da amerikanerne i juni smækkede med døren og trak sig ud af FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC).

Men det råd skal Danmark ind i, hvis det står til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA). I et debatindlæg, som Politiken bringer i dag, fortæller de to ministre, at Danmark gerne tager et af de tre vesteuropæiske sæder, der bliver ledige til nytår, når Belgiens, Tysklands og Schweiz' treårige medlemsperiode udløber.

Valget skal træffes af FN's Generalforsamling i New York, og hvis Danmark bliver valgt, vil det være første gang, Danmark sidder blandt de 47 FN-lande, der udgør Menneskerettighedsrådet.

»Helt generelt synes jeg, at rådet har et uudnyttet potentiale, når det gælder om at agere som beskytter af frihedsrettighederne. Jeg tror, at det er svært for mange danskere at forstå, hvorfor lande, der har et meget broget forhold til menneskerettigheder, kan få lov til at sidde med om bordet i rådet. Og USA er jo gået så langt som til at trække sig, blandt andet fordi man synes, at Israel bliver behandlet urimeligt. Vi er fra dansk side enige i USA's kritikpunkter et langt stykke ad vejen, men jeg synes, det er forkert at melde sig ud. Vi får kun ændret noget, hvis vi melder os ind i stedet for at stå på sidelinjen«, siger Anders Samuelsen.

DF: Menneskerettighedsråd er en ren farce

Hvis Danmark bliver valgt, kommer vores repræsentant til at sidde sammen med repræsentanter fra lande som Kina, Saudi-Arabien og Qatar - vel at mærke lande, der ofte bliver kritiseret af menneskerettighedsorganisationer.

Haley kritiserede blandt andet rådet for at være kronisk farvet, når det behandler sager om Israel.

»Når Menneskeretsrådet behandler Israel værre end Nordkorea, Iran og Syrien, er det rådet selv, der er idiotisk og ikke lever op til sit eget navn«, sagde hun i juni.

Hvis det står til Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, skal Danmark følges med amerikanerne ud af UNHRC, der skal opløses.

»Der er ingen menneskerettigheder i det råd, det er en ren farce, der er i lommen på de mest fundamentalistiske arabiske stater«, sagde Søren Espersen i juni til DR. Han oplyste også, at DF i efteråret foreslår, at Danmark skal trække sig ud.

Og kritikken er ganske legitim, hvis man spørger Jonas Christoffersen, der er direktør for Institut For Menneskerettigheder.

»Slyngelstater støtter slyngelstater«

Han mener eksempelvis, at det er uhensigtsmæssigt, at Israel er et fast punkt på dagsorden, når rådet holder møder:

»I rådet er man med til at fastholde et uforholdsmæssigt fokus på Israel frem for andre lande som Saudi-Arabien, Eritrea, Myanmar, DR Congo og Syrien, hvor der er alvorligere menneskerettighedsovertrædelser end i Israel«.