Skandaler på FN-møder: Og så var der dengang, Trump udlejede en grund til Gaddafis beduintelt... Generalforsamlingerne i FN har fra tid til anden budt på ganske aparte adfærd. Her er nogle af de mere mindeværdige øjeblikke fra verdenstopmøderne.

Der var vist noget med Nikita Khrustjov og en sko, der blev banket ned i podiet, da han talte ved FN's generalforsamling.

Møderne har gennem årene været centrum for særprægede episoder, når alverdens regeringsledere - som det sker igen i dag - skal markere sig på den internationale scene eller gøre sig til over for befolkningen på hjemmefronten.

En af dem er historien om den sovjetrussiske leder, der ved et møde i 1960 blev så pikeret, at han tog en sko af og brugte den til at banke i bordet. Han havde netop skullet høre på et indlæg fra en fillippinsk deltager, der tillod sig at sige, at Østeuropa var »blevet berøvet politiske og civile rettigheder«.

Det affødte en vred reaktion fra Khrustjov, der ifølge nogle vidner tog sin sko af og bankede den gentagne gange i bordet. Bagefter skal han have sagt: »Det var sjovt« til sine assistenter.

Bush efterlod åbenbart en »stank af svovl«

Der har været eksempler på toppolitikere, der ikke holdt sig tilbage i plenum. Som da Venezuelas nu afdøde præsident Hugo Chavez i 2006 var ganske karsk i sit ordvalg og blandt andet formåede at kalde USA's præsident Bush for djævelen og samtidig klagede over »stanken af svovl« i generalforsamlingssalen i New York.

Et tilsvarende udfald kom fra den iranske præsident Ahmadinejad, der året efter beskyldte amerikanerne og europæerne for at »blive ført bag lyset af et lille, men svigefuldt folk kaldet zionisterne«. Han har i øvrigt fra talerstolen beskrevet 11. september-terrorangrebene mod New York og Washington som noget, amerikanerne selv stod bag.

'Kongernes Konge' camperede hos Trump

Af praktiske grunde får talerne ikke ret lang tid på talerstolen. Der er mange, der skal sige noget og meget, der skal siges. Og der skal være plads til alle.

Den forretningsorden tog Libyens daværende diktator Moammar Gaddafi ikke så tungt, da han for ni år siden trådte op på talerstolen til sine 15 minutters taletid.

Han lod sig introducere som Kongernes Afrikanske Konge. Hvorefter han gik i gang og talte i samfulde halvanden time om emner som USA, Israel, Taleban og svineinfluenza (der efter hans mening var skabt af USA), mordet på John F. Kennedy - og om det jetlag, han var ramt af, og hvor træls dét var. Han talte så længe, at simultantolken gik i dørken og i al hast måtte erstattes af en anden.

I øvrigt havde Gaddafi ladet sig indkvartere i et beduintelt på en grund, han havde lejet af en vis Donald Trump efter at have fået afslag på at slå det op i Central Park.

Overdreven talelyst

Gaddafi var imidlertid en svækling i forhold til en anden, hvis talelyst var om muligt endnu større. Cubas Fidel Castro præsterede i 1960 at tale i ikke mindre end fire og en halv time. Han må have haft noget på hjerte.

Castro var ikke en gang den værste: Den indiske politiker Krishna Meno formåede at tale om Kashmir i hele otte timer under et møde i 1957. Med til billedet hører, at talen blev leveret ad to omgange. For Meno kollapsede midt i sit lange indlæg og måtte behandles på sygehuset, inden han kunne returnere og fortsætte, denne gang med en læge ved sin side til kontinuerligt at måle blodtrykket.

Erdogans livvagter tævede løs på FN-betjente

I den noget mere alvorlige ende var det ved at gå galt i 2011, da den daværende tyrkiske ministerpræsident Recep Tayyip Erdogan ankom med et følge af livvagter og ville ind i generalforsamlingssalen ad den forkerte dør. FN's eget politi prøvede at holde tyrkerne tilbage, men det ville de ikke høre på.

Resultatet blev en nævekamp mellem FN-betjentene og de tyrkiske livvagter.

Sidste år blev der hævet enkelte øjenbryn i generalforsamlingssalen, da Donald Trump verbalt gik i flæsket på det nordkoreanske regime: »Raketmanden er på en selvmordsmission«, sagde han om Kim Jong-un.

Trump tilføjede, at USA var rede til om nødvendigt at »smadre« Nordkorea fuldstændigt i selvforsvar. Nogle måneder senere gav han Kim Jong-un hånden ved et topmøde mellem de to efter at have indgået en aftale om at forbedre relationerne mellem USA og Nordkorea.