Et spørgsmål trænger sig på i Liberia: Er der nogen, der har set en container fyldt med pengesedler? Regeringen og befolkningen undrer sig over, hvordan en forsendelse med nytrykte pengesedler kunne forsvinde.

Liberia får trykt sine pengesedler i udlandet.

Det er der sådan set intet galt i. Det er der til gengæld i den omstændighed, at et par containere med sedler for noget over 600 millioner kroner nu er blevet væk.

Dem vil regeringen sådan set gerne have fundet.

Den har forbudt 15 liberianere at forlade landet, mens myndighederne med hjælp fra Den Internationale Valutafond, USA's finansministerium og det amerikanske forbundspoliti FBI forsøger at finde ud af, hvor pengene er blevet af.

Ifølge en meddelelse fra landets informationsministerium er pengene forsvundet på et tidspunkt mellem november sidste år og august i år.

Blandt dem, der har fået udrejseforbud, er nationalbankens leder og bankens vicedirektør, som er søn af den tidligere præsident Ellen Johnson Sirleaf.

Sedlerne - der var trykt i Sverige - lå ifølge liberianske medier i en container, som er blevet væk efter at være ankommet til frihavnen i Monrovia, det vestafrikanske lands hovedstad.

Vrede demonstrationer

LIBERIA Befolkning: 4,4 mio. Afrikas ældste republik blev grundlagt af frigivne slaver fra USA. Det blev selvstændigt i 1847 med et styre, der var kalkeret fra USA's. Landet var hårdt ramt af en borgerkrig i 1990'erne. Liberia er kendt for sine bekvemmelighedsflag til rederier verden over, der har indregistreret deres fartøjer i landets skibsregister. Kort: Wikimedia Commons/Tubs

Affæren optager selvsagt regeringen og befolkningen ganske meget. Landets ledelse har da også mobiliseret alle civilsamfundsorganisationer i et forsøg på at finde den container med de penge, man så frygteligt gerne vil finde igen. Dem, der er blevet bedt om at bistå med oplysninger til efterforskningen, tæller blandt andre landets Kirkeråd, Sammenslutningen af Ungdomsråd, Revisorforeningen og Det Muslimske Råd.

Afsløringerne har ført til demonstrationer foran dem amerikanske ambassade i Monrovia, hvor utilfredse liberianere har båret bannere med »Find vores penge«.

Der er kastet et stort net ud over samfundet i efterforskningen. Ifølge justitsminister Frank Musah Dean ses der nu på håndteringen af alle pengesedler, der er bragt ind i Liberia siden 2016.

Er der rod i papirerne?

Nationalbankdirektør Milton Weeks siger ifølge BBC, at han ikke var klar over, at pengesedlerne var bortkommet.

»Selv efter flere ugers efterforskning har vi ikke set nogen dokumenter, der beviser, at alle pengene blev trykt og bragt ind i landet til centralbanken«, siger informationsminister Lenn Eugene Ngabe.

Finansminister Samuel Tweh har sin helt egen teori om, hvad der er sket: »Jeg vil påstå, at der ikke mangler nogle penge«. Der er i stedet tale om, at pengene ikke blev registreret ordentligt, da kom til landet.