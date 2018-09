Forsker: 3700 blev udsat for sexmisbrug i katolsk kirke i Tyskland Undersøgelser fastslår, at over 3700 personer i Tyskland blev seksuelt misbrugt i periode 1946 til 2017.

En tysk forsker siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at undersøgelser af sager om seksuelle overgreb i den katolske kirke i Tyskland fra 1946 til 2014 ramte over 3700 personer. Lederen af den katolske kirke i Tyskland undskyldte tirsdag til tusindvis af mennesker, som blev ofre for seksuelle overgreb, da de som børn kom i kirken. Det sker, efter at nye undersøgelser fastslår, at over 3700 personer i Tyskland blev seksuelt misbrugt i perioden 1946 til 2017. »Alt for længe har vi i kirken set væk, fornægtet, dækket over og undladt at tro på dette«, siger kardinal Reinhard Marx, som er leder af de tyske biskoppers konference. Hans undskyldning kommer, efter at nyhedsmagasinet Der Spiegel har citeret fra en ny rapport, som viser, at 1670 præster og andre kirkeligt ansatte begik overgreb mod 3677 mindreårige - navnligt drenge. ritzau