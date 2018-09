To er anholdt for at forberede terrorangreb i udlandet Anholdte ville hjælpe Islamisk Stat til at begå droneterror, mener PET.

To personer forsøgte at hjælpe medgerningsmænd Syrien og Irak til at begå terrorangreb.

Det mener Politiets Efterretningstjeneste, der har anholdt de to efter at have ransaget en række adresser i hovedstadsområdet.

Mændene mistænkes for at have forsøgt at skaffe materiel og droner, der kunne sendes til Islamisk Stat.

Her kæmper den sunnimuslimske terrorgruppe i øjeblikket for at holde fast i det sidste tilbageværende område i Syrien efter at være blevet trængt tilbage fra de besatte områder, den har siddet på i Irak og Syrien.

Der er flere sager om terrorstøtte

Efterforskerne har en mistanke om, at de to nu anholdte har indgået i et netværk, der bistod Islamisk Stat. Der har flere gange været tilsvarende anholdelser i sager, hvor personer tilsyneladende har sørget for at skaffe terrornetværket materiel, der kunne bruges i krigen i Mellemøsten.

Jihadisterne har længe anvendt små fjernstyrede droner ved deres angreb på blandt andre regeringsstyrker. De har fløjet dem ind over modstanderne og kunnet kaste bomber ned over deres stillinger.

De små maskiner har også vist sig nyttige, når Islamisk Stat ville rekognoscere og få overblik over den modstand, de kunne vente fra de mål, de ville angribe.

En ny kilde til rædsel for de frafaldne. Islamisk Stat

I sin propaganda har Islamisk Stat da også i den sædvanlige højstemte tone anprist deres flyvende våben: »En ny kilde til rædsel for de frafaldne«, har de kaldt dronerne.

Efterhånden som de hellige krigere er trængt tilbage fra deres positioner har regeringsstyrker flere gange fundet regulære dronefabrikker, hvor terrorbevægelsens mandskab har været i gang med at bygge de fjernstyrede maskiner.