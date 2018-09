Endnu en kvinde retter anklager mod sex-anklaget dommer En tredje kvinde står frem med anklager mod højesteretskandidat Kavanaugh om seksuelt upassende adfærd.

En tredje kvinde står onsdag frem med anklager om, at højesteretskandidat Brett Kavanaugh i sin ungdom opførte sig stærkt upassende over for personer af det modsatte køn.

Blandt andet skal Kavanaugh have 'drukket tæt' og have 'befamlet og taget fat i piger uden deres samtykke'.

Anklagerne kommer frem i en udtalelse, som kvindens advokat, Michael Avenatti, har offentliggjort på Twitter.

Kvinden, Julie Swetnick, deltog i flere end ti fester i Washington-området i perioden 1981-1983. Ved flere tilfælde oplevede hun Kavanaugh være seksuelt nærgående og fysisk aggressiv over for piger, der var til stede.

Han skal blandt andet have gnedet sig op af nogle piger og have forsøgt at tage deres tøj af, skriver Swetnick.

»Jeg har også oplevet ham være verbalt grov over for piger ved at give dem rå, seksuelle kommentarer, der skulle nedgøre, ydmyge og bringe dem i forlegenhed«, udtaler kvinden.

Angiveligt var den nu 53-årige Kavanaugh også til stede ved en fest, hvor kvinden blev offer for en gruppevoldtægt. Det skete i 1982.

Kvinden hævder, at hun har set Kavanaugh stå i kø uden for et af de værelser, hvor andre piger blev udsat for det samme.

Swetnick skriver i sin udtalelse, at Kavanaugh var en af flere personer, som ved disse fester var med til at hælde alkohol og/eller stoffer i en punch.

Formålet var ifølge kvinden at gøre pigerne til disse fester så påvirkede, at de ikke vidste, hvad de gjorde, eller ikke var i stand til at sige nej, skriver Swetnick i udtalelsen.

Kvinden tilføjer, at hun kender til vidner, der kan bekræfte hendes oplysninger.

Hun retter ingen konkrete beskyldninger mod Kavanaugh for at have forulempet hende personligt, ligesom det ikke fremgår, om han faktisk skal have deltaget i de påståede gruppevoldtægter.

To andre kvinder er i de seneste uger stået frem og har sagt, at Kavanaugh forulempede dem seksuelt.

En af dem siger, at hun blev forsøgt voldtaget af Kavanaugh. Hun var 15 år og han 17, og de gik på den samme privatskole.

USA's præsident, Donald Trump, kaldte mandag sexanklagerne mod Brett Kavanaugh for 'fuldstændigt politisk'.

ritzau