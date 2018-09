Brev fra en migrant: Arbejde skal jeg selv finde Abdoulie Manneh, der i maj vendte hjem til Gambia med hjælp fra EU og IOM, sender af og til breve til Politiken om, hvordan det går med at etablere en ny tilværelse.

Det er muligt, at de vil se ned på mig. De vil måske kalde mig en taber, men én ting har de glemt, og det er mit mod! Jeg har måske brugt alle de penge, jeg har knoklet for engang, og også familiens penge, på at komme til Europa, og resultatet er et nul. Ja, sådan er livet, sådan har Gud villet det.

Jeg forsøger stadig at skaffe mig et job og skabe mig en bedre fremtid. Sætter masser af penge til og gør mig millioner af tanker. Jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde, og – hvad værre er – jeg ved ikke, hvem jeg skal spørge, for alle har nok at gøre med deres egne problemer.

Jeg vil gerne takke EU og IOM (FN’s Internationale Organisation for Migration, red.) for alt det, de gør for os, de såkaldt tilbagevendte. Vi er blevet løsladt fra fængslerne i Libyen og sendt hjem igen med hjælp fra IOM og EU på grund af de lidelser, sorte afrikanere udsættes for i Libyen. Der sker mange modbydelige ting i Libyen, alt for mange. Mishandlingen af os er modbydelig, og man tænker nogle gange på, hvordan mennesker overhovedet kan gøre sådan nogle ting ved deres medmennesker.

Nu samarbejder EU og IOM med regeringen om at give de tilbagevendte nogle holdepunkter, de kan planlægge deres fremtid ud fra. Et af de vigtigste initiativer er, at man lader tilbagevendte uddanne sig, så de senere kan blive selvstændigt erhvervsdrivende.

En anden vigtig foranstaltning er, at de stiller de mest basale redskaber og værktøj til rådighed for en, når man er færdiguddannet, så man måske kan etablere sin egen virksomhed. Vi var til et møde, hvor det hele blev diskuteret, og nu skal processen sættes i gang. Tak, EU! Tak, IOM, for det vidunderlige arbejde, I gør for de hjemsendte.

Bag brevet Politiken fulgte Abdoulie Manneh, da han i maj – efter et mislykket forsøg på at nå Europa via Middelhavet – blev sendt fra en lejr i Libyen til sit hjemland, Gambia. Vi har bedt ham skrive til os og fortælle, hvordan det går. Dette er hans femte brev. Han kæmper stadig for at finde et arbejde.

Alligevel ingen tak til EU og IOM

Inden brevet ovenfor blev trykt, sendte Abdoulie Manneh en vigtig rettelse:

Ved nærmere eftertanke vil jeg alligevel ikke takke EU og IOM. Jeg skrev det, mens vi hjemsendte var til ti dages orienteringsmøder, men nu kan jeg se, at der intet kommer ud af det.

Emnet var, hvordan de bedst kunne hjælpe os. Men det eneste, der skete, var, at lærere fra forskellige uddannelsesinstitutioner kom for at forklare, hvad de underviser deres studerende i.

De sagde, at de kunne tilbyde kurser på tre måneder. Men det er jo håbløst, for man kan ikke lære et fag på tre måneder. De sagde også, at de ville stille de nødvendige redskaber til rådighed for os, når kurset er gennemført, men de sagde ikke noget om, at de ville give os arbejde.

Jeg har valgt kurset om elinstallation. Når jeg har gennemført kurset, får jeg ikke andet end en spændingstester, en tang, en almindelig skruetrækker og en til skruer med firkantet kærv, en afløbsrenser, en bukkefjeder til at bukke plastrør og en håndboremaskine til at bore hul i en væg, hvis det skulle blive nødvendigt. Andet får jeg ikke, og arbejde skal jeg selv finde.

Før jeg rejste ud, arbejdede jeg sammen med en anden, og jeg kan trække ledninger i et helt hus, men opgaverne får jeg ikke, for de gives altid til de håndværksfirmaer, der kommer med hele deres hold af ansatte og bygger helt fra bunden, indtil de afleverer et nøglefærdigt hus. Det arbejde, jeg selv kunne få dengang, var hos venner og naboer, der for eksempel skulle have forlænget en kabelføring, så de også fik strøm et andet sted.

Det værktøj, jeg nævnte, er ikke dyrt. Det eneste af værdi, jeg får med mig, er det kursusbevis, som de har lovet alle, der gennemfører. Man kan som sagt ikke lære et fag på tre måneder, men jeg valgte at tage kurset, for jeg kan alligevel ikke foretage mig noget uden penge fra IOM. I det mindste får jeg noget erfaring med elinstallation.

Oversættelse: Tonny Pedersen