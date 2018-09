Indien ophæver lov om fængselsstraf for utroskab

Indiens højeste domstol har afgjort, at utroskab ikke længere er en forbrydelse. Den kalder lovgivningen på området, der stammer fra kolonitiden, for diskriminerende over for kvinder.

Chefdommer Dipak Misra siger i afgørelsen, at utroskab kan være grund til at opløse et ægteskab, men at det ikke er en strafbar handling.

Den nu ophævede 158 år gamle lov fastslog, at en mand, som har sex med en gift kvinde uden tilladelse fra hendes mand, er skyldig i utroskab. Det kunne straffes med op til fem års fængsel.

»Hele den opfattelse, at utroskab skulle være kriminelt, er forældet«, siger de fem indiske højesteretsdommere i en enstemmig afgørelse.

I henhold til den nu afskaffede lov kunne kvinder ikke selv gå til domstolene i sager om utroskab.

»Loven fratog kvinder værdighed og personlig valgfrihed, og den omtalte dem, som om mænd havde ejendomsretten over dem«, lyder det i afgørelsen.

Den sagde også, at utroskab var en tilstrækkelig grund til skilsmisse, men at der var tale om et privat anliggende.

Loven ophæves, efter at en person havde klaget over den som værende diskriminerende. Det er uklart, hvor mange personer der er blevet dømt efter den ophævede lov.

Indiens højesteret forbød sidste år en omstridt praksis, hvor muslimske mænd på få sekunder kan blive skilt. De skulle blot tre gange udtale det arabiske ord 'talaq', der betyder skilsmisse.

»Det er en tradition, som er forfatningsstridig og uislamis«, sagde domstolens fem dommere.

De repræsenterer Indiens største trosretninger - hinduisme, kristendom, islam, sikhisme og zoroastrianisme.

ritzau