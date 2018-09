Historien om en kvinde, der flygtede tusindvis af kilometer for at komme væk fra Trumps dommer Psykologen Christine Blasey Ford taler i dag i Senatet om den dag i 1982, hvor Trumps kandidat til ny højesteretsdommer ifølge Ford ville tvinge hende til sex.

Den 51-årige psykologiprofessor Christine Blasey Ford fik bange anelser for to år siden, da navnet Brett Kavanaugh dukkede op som en mulig kandidat til en post som dommer i USA’s højesteret. Han blev ikke udnævnt, men for to måneder siden udpegede præsident Donald Trump den 53-årige konservative dommer som kandidat til en ny ledig post i Højesteret.