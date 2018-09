Her er de tre kvinder, der kan stoppe Trumps dommer Anklagerne mod Brett Kavanaugh for seksuelle overgreb og upassende adfærd hober sig op.

Den politisk vigtige udnævnelsen af en ny højesteretsdommer i USA er blevet et drama af historiske proportioner, hvor anklager om seksuelle overgreb vil afgøre, om den konservative dommer Brett Kavanaugh bliver godkendt.

Torsdag træder den 51-årige psykologiprofessor Christine Blasey Ford frem foran retsudvalget i Senatet og fremfører en allerede kendt anklage mod Brett Kavanaugh, som præsident Donald Trump har nomineret og stadig står bag. Derefter skal Brett Kavanaugh udtale sig. Han har på forhånd afvist alle anklager imod sig.

Det republikanske flertal i Senatet planlægger at stemme om Kavanaughs nominering fredag. Republikanerne har kun et snævert flertal. Hvis to eller flere republikanere stemmer imod, falder han, hvis alle demokrater stemmer imod. Fem republikanere menes på forhånd at være uafklarede. Og Christine Blasey Fords anklage er ikke den eneste.

Julie Swetnick (de tidlige 1980'ere)

Den mest alvorlige beskyldning mod Brett Kavanaugh kommer fra Julie Swetnick, der kom til samme fester som Brett Kavanaugh i begyndelsen af 1980’erne. Hun skriver i en edsvoren erklæring, at Kavanaugh og vennen Mark Judge kom noget i »punchen« til festerne, der skulle få piger til at miste hæmningerne. Hun hævder, at piger blev »voldtaget« på tur. Det skete for hende selv i 1982, skriver hun.

Julie Swetnick skriver, at hun er bekendt med vidner, der kan bekræfte hendes forklaring. Julie Swetnick har som voksen haft forskellige fortrolige stillinger i regeringsapparatet. Brett Kavanaugh har kategorisk afvist enhver form for overgreb. Swetnicks eks-kæreste Richard Vinneccy siger til Politico, at hun ikke er troværdig, og at han kan bevise, at hun taler usandt.

Deborah Ramirez (1983-84)

Den i dag 53-årige Deborah Ramirez gik på Yale University samtidig med Brett Kavanaugh. Da de begge var førsteårsstuderende deltog hun i en fest på et værelse. Under en drukleg sad hun på gulvet, mens Kavanaugh stod til højre for hende, har hun fortalt magasinet The New Yorker.

Dette udaterede billede er tilvejebragt af Safehouse Progressive Alliance for Nonviolence og viser Deborah Ramirez. Foto: Safehouse Progressive Alliance for Nonviolence via AP

Dette udaterede billede er tilvejebragt af Safehouse Progressive Alliance for Nonviolence og viser Deborah Ramirez. Foto: Safehouse Progressive Alliance for Nonviolence via AP

På et tidspunkt blev en blottet penis dinglet foran hendes ansigt, så hun kom til at røre den, da hun skubbede den væk, siger hun. Ramirez har forklaret, at hun blev opdraget som troende katolik og blev skamfuld og ydmyget. Hun har også forklaret, at hun var beruset, og at der er huller i hendes hukommelse.

Brett Kavanaugh siger, at den påståede episode ikke fandt sted. Det er ganske enkelt en smædekampagne, siger han.

Christine Blasey Ford (1982)

Foto: Andrew Harnik/AP Christine Blasey Ford ankommer til høringen i Capitol Hill i Washington

Christine Blasey Ford ankommer til høringen i Capitol Hill i Washington Foto: Andrew Harnik/AP

Den i dag 51-årige Christine Blasey Ford anklager Brett Kavanaugh for sammen med en ven at have tvunget hende ind på et værelse og forsøgt at flå hendes tøj af under en fest for gymnasieelever og studerende nær Washington D.C. i 1982. Da hun forsøgte at skrige, holdt Kavanaugh hånden over hendes mund, og hun frygtede for sit liv, har hun forklaret.

Hun fortalte ikke sine forældre noget af frygt for at få ballade, men har nævnt det angivelige overgreb ved flere lejligheder, inden Kavanaugh blev nomineret til Højesteret. Hun har også taget og bestået en løgnedetektortest, skriver avisen The Washington Post.

I dag er hun en velanskrevet psykologiprofessor med familie og bopæl i Californien. Brett Kavanaugh afviser kategorisk anklagen.