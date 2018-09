Blasey Ford i senatshøring: »Jeg er rædselsslagen« Christine Blasey Ford siger, at hun er »100 procent« sikker på, at det var præsident Trumps nominering til højesteret, Brett Kavanaugh, der overfaldt hende seksuelt i 1982.

Psykologiprofessor Christine Blasey Ford var ikke nået mange sætninger ind i sin anklage mod dommer Brett Kavanaugh, da hendes stemme knækkede første gang.

»Jeg er her ikke, fordi jeg gerne vil. Jeg er rædselsslagen«, sagde Christine Blasey Ford under en høring i Senatets retsudvalg torsdag om dommeren, som præsident Donald Trump forsøger at få indsat i USA's magtfulde højesteret og stadig bakker op om.

Det var første gang, at USA så og hørte kvinden, der i de seneste 11 dage har været en ufrivillig hovedrolleindehaver i et hidsigt drama med historisk betydning. Det blev et følelsmæssigt øjeblik.

Foran rullende kameraer oplæste den nu 51-årige professionelt velanskrevne professor og familiemor en uhyggelig gennemgang af et seksuelt angreb, hun siger, hun blev udsat for i 1982.

Det var sommer. Unge fra områdets skoler hang ud og holdt fester.

»Det var sådan, jeg mødte Brett Kavanaugh, drengen som overfaldt mig seksuelt«, sagde Christine Blasey Ford.

Nogle republikanere antyder, at Christine Blasey Ford blander Bratt Kavanaugh sammen med en anden, men det afviste hun kraftfuldt.

»100 procent«, sagde hun på et direkte spørgsmål fra en demokratisk senator.

Da hun genfortalte den pågældende aften, kom de stærke følelser tilbage. Hun blev skubbet ind i et værelse, hvor musik spillede, sagde hun. Brett Kavanaugh og vennen Mark Judge trådte ind meget berusede, sagde hun. Musikken blev skruet op og døren låst, fortalte hun. Hun blev angiveligt væltet om på sengen, og Brett Kavanaugh lagde sig oven på hende og prøvede at flå tøjet af hende, sagde hun. Da hun råbte, lagde han ifølge Christine Blasey Ford hånden over hendes mund.

»Det var det, der gjorde mig mest skrækslagen og har haft den mest vedholdende indflydelse på mit liv. Det var svært for mig at trække vejret, og jeg troede, at Brett ved et uheld ville komme til at dræbe mig«, sagde hun.

På et tidspunkt lykkes det hende at stikke af ud på toilettet, og de to venner forsvandt grinende ned ad trappen, sagde hun. Den latter sidder stadig i hende, forklarede hun med grådkvalt stemme.

Brett Kavanaugh har kategorisk afvist anklagen og siger, at han aldrig nogensinde har overfaldet eller været upassende over for kvinder. To andre kvinder er dog også trådt frem de seneste dage. Brett Kavanaugh har antydet, at det skulle være et politisk plot.

»Der har været et vildt forsøg på at komme op med noget, hvad som helst, som vil blokere min nominering«, sagde han inden høringen.

Kommentatorer og andre på højrefløjen har mistænkeliggjort hende med flere myter og konspirationsteorier, som er blevet punkteret af amerikanske medier.

Christine Blasey Ford afviste at være politisk motiveret på nogen måde og forklarede, hvordan det har smadret hendes hverdag, at hun trådte frem, da hun opdagede, at hendes pressen alligevel var tæt på at afsløre hendes identitet.

»Jeg er blevet tvunget til at genleve mit traume foran hele verden og har set mit liv blive pillet fra hinanden af folk på tv, i medierne, og i det her organ, som aldrig har mødt mig eller talt til mig«, sagde hun.