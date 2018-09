FAKTA

Obama i Kolding

USA’s tidligere præsident besøger Syddansk Universitet i Kolding i dag inviteret af Business Kolding. Han skal snakke en times tid. Spørgsmålene er godkendt på forhånd. Arrangementet er et kæmpe tilløbsstykke. Der ventes omkring 700 mennesker. 230 studerende og elever fra området har fået gratis pladser.

Erhvervsledere har betalt 12.500 kroner plus moms for en almindelig billet og 17.500 kroner plus moms for VIP-billetter, der sikrer et foto med eks-præsidenten. Der er gjort plads til omkring 20 skrivende journalister. Af kontraktmæssige grunde er det ikke oplyst, hvor meget Barack Obama betales for at tale.

