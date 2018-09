Formodet lejemorder fanget: Otte personer er anholdt for drab på slovakisk journalist Otte måneder efter drabet på en undersøgende journalist og hans forlovede er der nu kommet gennembrud i efterforskningen. Drabet fik i marts Slovakiets premierminister til at trække sig tilbage.

Politiet i Slovakiet har anholdt otte personer, der er mistænkt for at være knyttet til drabet på en ung undersøgende journalist i februar.

27-årige Jan Kuciak og hans forlovede blev dræbt i deres lejlighed, og mordene menes at have forbindelse til hans journalistiske arbejde.

Torsdag morgen foretog politiet ransagelser i den lille by Kolarovo i det sydlige Slovakiet. Blandt de otte mænd er en person, der menes at være den lejemorder, der står bag drabene, skriver The New York Times, der har en journalist i Slovakiets hovedstad Bratislava.

Myndighederne nægter dog at oplyse navnene på de anholdte eller fortælle, hvorfor lige netop disse otte personer er mistænkte.

Anholdelserne skaber lettelse blandt Jan Kuciaks kollegaer.

»Efter lange, frustrerende uger, hvor vi ikke har fået nogle informationer om efterforskningen Jan Kuciaks mord, kan vi endelig håbe på, at det måske bliver gjort rede for mordet«, siger den undersøgende journalist Zuzana Petkova ifølge The New York Times. Hun havde arbejdet sammen med Jan Kuciak.

Premierminister trådt tilbage efter mafia-anklager

Op til Jan Kuciaks død arbejdede han på en historie, der kæder folk tæt på den slovakiske regering sammen med den italienske mafiagruppe 'Ndrangheta.

I februar udgav Aktuality.sk Kuciaks sidste historie, der handlede om, at premierministeren Robert Ficos nærmeste assistent, en tidligere nøgenmodel, og en anden embedsmand har haft forbindelser til en mand, der menes at være medlem af den italienske mafiagruppe 'Ndrangheta.

Ligeledes var Jan Kuciak i gang med at undersøge omfattende skattesvig blandt indflydelsesrige forretningsfolk, der har forbindelser til det slovakiske regeringsparti. Det fortalte den dræbte journalists kolleger.

Drabet betød, at titusindvis af slovaker gik på gaden for at demonstrere, og journalister gravede videre i historien. Demonstrationerne var de største siden Fløjlsrevolutionen i 1989, hvor Tjekkoslovakiet brød båndet til Sovietunionen.

Til sidst var demonstrationerne så omfattende, at premierminister Robert Fico trådte tilbage sammen med store dele af regeringen.

I Washington Post kan man læse, hvordan han inden drabet var kendt for at snerre af journalister, som han kaldte for »hyæner« og »prostituerede«, når de stillede kritiske spørgsmål. Han gjorde også muslimske indvandrere og en jødisk finansmand til syndebuk for landets problemer. På trods af sin foragt overfor finansmanden, boede han selv i en overdådig luksuslejlighed med udsigt udover Donau-floden.

Men da den slovakiske befolkning begyndte at binde drabet på Jan Kuciak sammen med Ficos regering, blev presset for stort på ham.

Advokat tror, at efterforskning er uafhængig

Slovakiets indenrigsminister, Denisa Sakova, oplyser, at der er afsat mere end 200 politifolk til at efterforske dobbeltdrabet. Hun trådte ind i regeringen, da Fico trådte tilbage.

»Efterforskningen af mordet på Jan Kuciak og hans forlovede har været og vil altid være min top prioritet«, siger hun i følge The New York Times.

Den store offentlige bevågenhed gør også, at advokaten for den dræbte journalists familie, Daniel Lipsic, mener, at politiundersøgelsen er pålidelig.

»Jeg beklager, at befolkning i Slovakiet stadig er meget skeptiske overfor politiet og retssystemet, men jeg mener, at folkene i politiet og anklagemyndigheden er der højt kvalificerede og etiske personer, og mange af dem har arbejdet med denne sag«, siger han ifølge The New York Times.

»Jeg er også sikker på, at efterforskningen har været uafhængig, takket være det store offentlige pres og mediernes dækning«, siger Lipsic.