SAS-fly nødlander med brand i motoren

Et SAS-fly er nødlandet i Luleå, efter en motor er brudt i brand.

Flyet var på vej fra Kiruna til Stockholm, da der lød nogle høje knald fra motoren, rapporterer SVT og andre svenske medier.

»Da vi kom op i marchhøjde, og de skulle til at gå rundt med kaffe, så kom der to brag. Det begyndte at brænde i motoren«, siger et vidne, Stefan Wellbrandt, der sad i kabinen med udsigt til motoren.

Piloten reagerede ved at slukke motoren og straks gå ned for at lande i den nordsvenske by.

Passagererne tog ifølge vidnets beskrivelser til den svenske fjernsynsstation det med ro: »Der var ikke nogen kæmpepanik«, understreger Wellbrandt.

Det er det mest ubehagelige, jeg har været med til i hele mit liv.





Helt så rolig var Malin Christén ikke. »Jeg tænkte, om jeg skulle dø«, siger hun til Aftonbladet.

»Det er det mest ubehagelige, jeg har været med til i hele mit liv«.

Hun blev imidlertid beroliget af personalets professionelle håndtering af det skete:

»Lidt efter kom en besked om, at de havde et problem med motoren, der var overophedet. Der var ikke noget at udsætte på flyveturen efter det«.

Flyselskabet oplyser ifølge svenske medier, at der var tekniske problemer med den ene motor, og at man derfor nødlandede uden yderligere problemer.





