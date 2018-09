SAS nødlander med brand i motoren

Et SAS-fly er nødlandet i Luleå, efter en motor er brudt i brand.

Flyet var på vej fra Kiruna til Stockholm, da der lød nogle høje knald fra motoren, rapporterer SVT og andre svenske medier.

»Da vi kom op i marchhøjde og de skulle til at gå rundt med kaffe, så kom der to brag. Det begyndte at brænde i motoren«, siger et vidne, Stefan Wellbrandt, der sad i kabinen med udsigt til motoren.

Piloten reagerede ved at slukke motoren og straks gå ned for at lande i den nordsvenske by. Passagererne tog ifølge vidnets beskrivelser til den svenske fjernsynsstation det med ro: »Der var ikke nogen kæmpepanik«, understreger Wellbrandt.

Opdateres