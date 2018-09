Passagerfly styrter i havet efter start - alle overlever Små fartøjer har reddet passagerer og besætningsmedlemmer efter styrt i Mikronesien.

Opdateret 11.24:

En flåde af fiskerbåde og andre små fartøjer har reddet 47 passagerer og medlemmer af besætningen fra et fly, der rammer havet kort før landing i byen Weno i Mikronesien.

Det oplyser lederen i lufthavnen.

Mikronesien ligger i det sydlige stillehav, og flyet, en Boeing 737-800, tilhører Air Niugini.

»Det skulle have landet, men i stedet for at lande manglede det 150 meter i at nå ind, og det gik så ned«, siger lufthavnschefen, Jimmy Emilio.

»Vi ved ikke rigtig, hvad der skete ... folk blev reddet af både. Der var 36 passagerer og 11 besætningsmedlemmer«, føjer han til.

Flyet ramte ved den ublide landing en lagune, der omkranser den lille ø.

Folk, der blev samlet op, blev ført til hospitalet. Her er otte fortsat indlagt sent fredag lokal tid. Tilstanden er alvorlig for fire af dem. De har knoglebrud og andre skader, oplyser en talsmand for hospitalet.

»Jeg troede, at vi landede, indtil jeg så til siden og fik øje på et hul i siden af flyet, og vand strømmede ind«, fortæller en passager.

En video offentliggjort af Radio New Zealand viser flyet, der ligger halvvejs under vandet. Det er omgivet af små speedbåde.

Ifølge Air Nuigini var vejret dårligt, da flyet forulykkede. Det regnede meget og gjorde det vanskelig for piloten visuelt at følge med.

ritzau