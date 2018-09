Se klip fra dramatisk høring: Berørt Kavanaugh går til modangreb på demokraterne

En høring i aftes af dommer Brett Kavanaugh, udpeget af præsident Donald Trump til at sidde i USA's Højesteret, udviklede sig dramatisk.

Da Kavanaugh fik ordet, gik han straks til modangreb på sine demokratiske kritikere.

Høringen kommer efter, at tre kvinder uafhængigt af hinanden er stået frem med forskellige seksuelle anklager mod Kavanaugh - blandt dem den i dag 53-årige psykologiprofessor Christine Blasey Ford.

Hun siger, at Brett Kavanaugh og en ven i beruset tilstand væltede hende om på sengen. Kavanaugh lagde sig ifølge anklagen oven på hende og prøvede at flå tøjet af hende. Da hun råbte, lagde han ifølge Christine Blasey Ford hånden over hendes mund.

Ford vidnede også i går - derefter Kavanaugh. I ovenstående video kan man se et længere klip fra hans indledende tale.

Han kalder anklagerne for et »kalkuleret politisk angreb, der er blevet næret af en tilsyneladende ophobet vrede over præsident Trump og 2016-valget«