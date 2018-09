Valg i Brasilien: Kan en højreradikal i en hospitalsseng vinde over afløseren for fængslet ekspræsident? Vreden er den store vinder, allerede før brasilianerne går til valg på søndag. Mange ser den højre-radikale Jair Bolsonaro som svaret i det kriseramte land. Andre mobiliserer sig imod ham. Valget er helt åbent.

Den slidte brune taske står lidt yderligt på skobutikkens disk, og pludselig er den væk. Dens ejermand, en blond ældre kvinde, råber forskrækket op, og udenfor piler en tynd fyr ned ad gaden med hendes taske under armen. Men han kommer ikke langt. To unge mænd sætter efter ham og får ham væltet, og vrede mennesker fra gaden samles hurtigt og begynder at sparke og slå den nu nedlagte tyv, der ikke har en chance. Han skriger i smerte og frustration.