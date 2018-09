Mindst 384 er døde efter jordskælv og tsunami i Indonesien Myndigheder opjusterer dødstallet efter naturkatastrofe voldsomt.

Ifølge myndighederne i Indonesien er 384 omkommet efter jordskælv og tsunami ramte øen Sulawesi.

Det skriver nyhedsbureauet AFP. Det seneste dødstal lå på 48.

Kystbyen Palu ligger på øen Sulawesi. Området blev fredag ramt af to jordskælv og efterfølgende af en tsunami.

I første omgang blev øen ramt af et jordskælv målt til 6,1. Senere ramte et endnu kraftigere jordskælv, som blev målt til 7,5 og ramte i ti kilometers dybde. Det oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS).

Det udløste angiveligt helt op mod tre meter høje tsunamibølger.

Boliger skyllet væk

I mindst to byer er boliger skyllet væk af tsunamien, siger en unavngiven embedsperson til nyhedsbureauet AP.

Foto: Rafka Majjid/AP

Allerede fredag aften lokal tid sagde myndighederne, at deres umiddelbare undersøgelse tydede på, at der var omkomne, skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Vi anbefaler folk at holde sig til sikre områder og holde sig fra skadede bygninger«, lød det fredag i en erklæring fra myndighederne.

Også en fotograf fra nyhedsbureauet AFP, der er til stede i området, siger, at adskillige mennesker har mistet livet.

En lokal repræsentant for katastrofetjenesten sagde fredag ifølge nyhedsbureauet AP, at »mange huse er kollapset«.

Jordskælvet på 7,5 er kraftigere end den serie jordskælv, der ramte Indonesien tilbage i juli og august. Dengang mistede mindst 550 mennesker livet i skælvene på ferieøen Lombok og naboøen Sumbawa.

Indonesien er meget plaget af jordskælv, da landet, der er fordelt over en række øer, ligger lige der, hvor tektoniske plader møder hinanden.

I 2004 udløste et stort jordskælv en voldsom tsunami, der hærgede i hele regionen. Det er estimeret, at tsunamien dengang kostede over 200.000 mennesker livet. Heriblandt 168.000 i Indonesien.

Opdateres

Ritzau