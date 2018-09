Dødstal efter naturkatastrofe i Indonesien stiger til 420 To dage efter at jordskælv og tsunami ramte øen Sulawesi, bliver der stadig fundet døde og kvæstede.

Dødstallet i Indonesien er steget til 420, efter et kraftigt jordskælv og tsunami fredag ramte øen Sulawesi.

Det oplyser det indonesiske katastrofeberedskab søndag ifølge AFP.

Mindst 540 personer meldes desuden alvorligt tilskadekommet.

I takt med at der kommer flere indberetninger fra afsidesliggende områder, der blev afskåret fra omverdenen af jordskælvet med en styrke på 7,5 og tsunamien, forventer myndighederne, at dødstallet stiger.

Indonesiens præsident, Joko Widodo, oplyste lørdag, at militæret sender folk til den katastroferamte region for at hjælpe eftersøgnings- og redningshold med at komme frem til ofre og finde omkomne.

Lørdag kom det frem, at Indonesiens geologiske agentur ophævede et varsel om en tsunami 34 minutter efter, advarslen var udstedt oven på det kraftige jordskælv.

Alligevel slog kæmpebølger fredag ind over kysten i den nordøstlige del af øen Sulawesi og ramte blandt andet byen Palu, der har 350.000 indbyggere.

Nær byens kyster ligger der søndag stadig delvist tildækkede ofre for tsunamien, beretter AFP.

Omkring 17.000 personer er evakueret fra Palu, oplyser myndighederne.

ritzau