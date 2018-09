Kvinder fylder Brasiliens gader i protest mod førende præsidentkandidat En uge før valget har millioner af kvinder mobiliseret sig mod den højreradikale Jair Bolsonaro og hans kvindefjendske holdninger.

Fra alle verdenshjørner kom de vandrende med kurs mod den samme plads i Rio de Janeiros centrum. De var høje, lave, lyse, mørke og unge såvel som gamle. Kvinder med klistermærker, bannere og t-shirts, der alle havde samme besked: #ikke ham.

Hundredtusindvis af kvinder demonstrerede lørdag i alle større byer mod Brasiliens højreradikale præsidentkandidat, den tidligere kaptajn i hæren, Jair Bolsonaro, der fører i meningsmålingerne op til næste søndags valg. Hans misogyne holdninger har forfærdet kvinder over hele landet og udsigten til, at han kan blive landets næste præsident har fået dem til at lægge politiske forskelle på hylden og stå skulder ved skulder.

»Det her handler ikke om højre eller venstre, men om, at Bolsonaro vil anfægte vores hårdt tilkæmpede rettigheder som kvinder, homoseksuelle eller sorte. Det er det, vi er gået sammen om at forhindre«, sagde Vivian på 29 år.

Hun er lesbisk og blev gift sidste år, nærmest i samme øjeblik, som parlamentet vedtog en lov, der gjorde det muligt, og den rettighed har hun tænkt sig at forsvare.

»Måske vil Bolsonaro ikke få magt til at ændre den lov lige med det samme, men han er en mand, der har tænkt sig at regere med vrede og had, og det vil få konsekvenser for samfundets tolerance over for os, der er anderledes. Hvad sker der så på længere sigt?«, spurgte hun.

Det hele begyndte med en facebook-side, kreeret af tre kendte konservative kvinder. Den hed 'Forenede Kvinder mod Bolsonaro' og fik i løbet af 14 dage tre millioner medlemmer. Så blev den hacket og lagt ned. De tre kvinder modtog dødstrusler, der stadig efterforskes af Brasiliens politi for cyperkriminalitet, men kvinderne er ikke i tvivl. Truslerne kom fra Bolsonaros nærmeste, siger de.

De rejste siden op igen, og siden er mobiliseringen kun taget til i takt med, at præsidentkandidaten ytrer sig med holdninger som at kvinder skal have lavere løn end mænd, at han hellere vil »dø end at have en homoseksuel søn«, og at det er flovt at få døtre, selv om han selv har en datter.

»Jeg fik fire sønner, og så må jeg være blevet svækket, for til sidst fik jeg en datter«, sagde Bolsonaro, der er indlagt efter at en forstyrret mand stak ham i maven med en kniv.

En anden opsigtsvækkende udtalelse kom, da han foragteligt meddelte parlamentsmedlemmet Maria do Rosario, at han ikke gad voldtage hende, fordi hun ikke fortjente det.

Jeg ser denne demonstration som en støtte til kvinders og mindretals rettigheder David Ramírez, universitetslektor

Da Bolsonaros kandidat til vicepræsidentposten, den pensionerede general Hamilton Mourão forleden udtalte, at børn, der er vokset op i en husholdning med lutter kvinder – som rigtig mange er, fordi fædrene har forladt familien - er ude af balance og nemme ofre for narkobranchen, rejste der sig en storm på facebooksiden, og den kendte konservative journalist Rachel Shehezarade svarede rasende tilbage på twitter:

»Jeg er kvinde. Jeg har opdraget to døtre alene. Jeg blev opdraget af min mor og mormor. Vel er vi ej kriminelle. Vi er heltinder!«

Hun sluttede med det hashtag, der er blevet kvindernes logo: #ikkeham.

Forstår vreden

På pladsen i Rio voksede forsamlingen som eftermiddagen skred frem. Det var festligt, men der herskede også en stemning af, at dette er alvor. Brasiliens unge demokrati vil ikke tolerere et tilbageskridt, og den holdning er naturligvis ikke forbeholdt kvinder.

På facebooksiden har kvinderne aftalt, at de alle skal forsøge at påvirke så mange som muligt til at indse, at Bolsonaro ikke er svaret på de problemer, som Brasilien vitterligt har. Mange havde derfor taget deres mænd, venner eller kolleger med til demonstrationen.