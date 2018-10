Theresa May står i et brændende hus. Og alle døre ud er låst

Hendes patriotiske og trodsige reaktion til EU-lederne har købt hende en smule tid. På konferencen søndag blev hendes krav om respekt nævnt flere gange, og så klappede og nikkede mange af de delegerede.

Jeremy Hunt, den britiske udenrigsminister, skruede yderligere op for kritikken, da han holdt tale om brexit søndag eftermiddag. Han beskyldte EU for at forsøge at holde sammen på unionen ved at true med at straffe Storbritannien.

»Ikke alene med økonomisk sammenbrud, men endda med at splitte Storbritannien med en grænse i Det Irske Hav. Hvad skete der med troen på idealerne i den europæiske drøm? EU blev skabt for at beskytte frihed. Det var Sovjetunionen, der forhindrede folk i at slippe væk. Historiens lære er klar: Hvis man forvandler EU-klubben til et fængsel, så vil lysten til at slippe ud ikke mindskes, den vil vokse. Og vi vil ikke være den eneste fange, der drømmer om at slippe ud«, sagde Hunt.

Det er tydeligt, at Theresa Mays regering forsøger at sælge sig selv til de konservative græsrødder med barsk EU-kritik.

Det giver god mening, i og med at 73 procent af de konservative vælgere stemte for at forlade EU ved folkeafstemningen i 2016.

Men Theresa May er og bliver aldrig den ægte vare, når det handler om at forsvare EU-skilsmissen, hvilket Boris Johnson huskede at minde om i interviewet i The Sunday Times. Theresa May anbefalede briterne at blive i EU.

»I modsætning til premierministeren, så kæmpede jeg for det, jeg tror på det, jeg tror, det er det rigtige for vores land, og jeg tror ikke, at det, der sker nu, er det, som folk blev lovet i 2016«, sagde Boris Johnson.

I Storbritannien spørger man ikke, om Boris Johnson vil gå efter at vælte Theresa May. Man spørger, hvornår han vil gøre det. Og hvem der bliver hans modkandidater.

Professor Tim Bale siger, at tidsplanen hos de fleste konservative parlamentsmedlemmer er, at Theresa May først skal væltes, når hun har leveret en eller anden form for brexitafklaring.

Den tidsplan kan selvfølgelig ændres, blandt andet hvis det ender med en klippeskræntsskilsmisse uden aftale med EU.

En sådan scenario kan ifølge den engelske nationalbank få huspriserne til at falde med en tredjedel og sende økonomien i recession. Planen kan også ændres af Boris Johnson.

»Jeg tror, de fleste regner med, at han venter med et røre på sig, men hvis han på et tidspunkt fornemmer, at nu er det hans sidste chance, så tager han den uden tvivl«, siger Tim Bale.

Brexit er Mays historiske skæbne

Det er ikke svært at få medlidenhed med Theresa May, der er så isoleret og skal tage imod så mange slag.

Men det er faktisk en af de ting, hun er god til som politiker, påpeger Tim Bale. At tage imod slag.