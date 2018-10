Folkeafstemning om landenavn slår fejl i Makedonien

Under halvdelen af vælgerne mødte op og stemte ved en folkeafstemning om at ændre Makedoniens navn. Dermed er afstemningen ikke gyldig.

Det siger lederen af valgkommissionen, Oliver Serkoski.

»Ved denne folkeafstemning er det klart, at der ikke er truffet en beslutning«, siger han ifølge Reuters.

Det var en fremtidig tilknytning til EU og Nato, der var på spil ved søndagens folkeafstemning.

Kun lidt over hver tredje vælger mødte op for at stemme.

Stemmeoptællingen viser ellers, at over 90 procent af dem, der stemte, støttede, at landet skulle ændre navn til Republikken Nordmakedonien.

Premierminister Zoran Zaevs provestlige regering havde appelleret stærkt til befolkningen om at støtte navneændringen, der var aftalt med Grækenland.

Resultatet er et stort nederlag for regeringen. Folkeafstemningen var ikke bindende.

Zaev siger i en kommentar, at resultatet ikke får ham til at ændre plan.

»Jeg er fast besluttet på at føre Makedonien ind i Den Europæiske Union og Nato«.

Nationalister, herunder præsident Gjorge Ivanov fra det nationalistiske parti VMRO-DPMNE, anbefalede en boykot.

Grækenland har siden 1991 modsat sig, at den tidligere jugoslaviske republik kunne kalde sig Makedonien. Der findes en græsk provins af samme navn.

Grækenland har frygtet, at republikken Makedonien med 2,1 millioner indbyggere ville gøre krav på den græske provins, hvis republikken fik lov til at hedde Makedonien.

Grækenland blokerede for, at Makedonien kunne søge optagelse i EU og Nato. Men med navnet Republikken Nordmakedonien kunne sagen have været løst ifølge den græske regering.

