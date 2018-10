Handelskrig gør ondt på Kina Nye tal viser, at handelskrigen med USA har taget noget af dampen ud af kinesisk økonomi.

For første gang begynder der nu at komme tegn på, at handelskrigen med USA for alvor har ramt Kinas økonomi.

Avisen Wall Street Journal citerer mandag flere kinesiske rapporter for, at private kinesiske virksomheders produktion af biler, maskiner og andre varer stoppede deres fremgang i september måned i takt med, at eksportordrer faldt til deres laveste niveau i to år. Samtidig faldt produktionen også hos store, statsejede virksomheder.

»Fremgangen på tværs af produktionssektoren blev svagere i september. Det nedadgående pres på kinesisk økonomi var markant«, sagde Zhengshen Zhong, økonom hos finansanalysefirmaet CEBM Group i Beijing, mandag til Wall Street Journal.

De nye tal om opbremsningen i den kinesiske økonomi kommer fra Caixin China produktionsindeks, der særligt vægter mindre private virksomheder, og fra det officielle produktionsindeks, som mest omhandler store statsvirksomheder. Begge indekser offentligtgjorde nye tal i den forløbne weekend.

Forværring af handelskrigen

Den amerikanske præsident, Donald Trump, optrappede for nylig handelskrigen, da han lagde yderligere straftold på kinesiske varer til en værdi af op mod 1.270 milliarder kroner.

Kina har svaret igen ved at indføre ekstra told på amerikanske varer for 380 milliader kroner.

Økonomer og regeringsrådgivere vurderer over for Wall Street Journal, at handelskrigens effekt på Kina angiveligt vil få Beijing til at tage initiativer, som skal få væksten i vejret - såsom en lettere kreditpolitik og øget offentligt forbrug.

Ifølge avisen har den kinesiske nationalbank allerede tre gange i år beskåret de beholdninger, som private banker er pålagt at have i reserve, og en yderligere lettelse af kravene virker nu sandsynlig.

Kina afhængig af handel

Også andre hæfter sig ved, at handelskrigen tilsyneladende er begyndt at gøre ondt i Kina.

Klummeskribenten Cary Huang vurderer mandag morgen i en markant opsat artikel i avisen South China Morning Post, at Kina vil lide mere under handelskrigen end USA - bl. a. som følge af Kinas »overafhængighed« af handel og amerikansk kerneteknologi.

Han peger på, at Kina sidste år eksporterede varer til USA for over 3.169 milliarder kroner, mens USA den anden vej kun solgte varer for omkring 824 milliarder kroner til Kina.

Den kinesiske ledelse har derimod fremhævet, at Kina har samhandel med mange andre lande, og at den kinesiske økonomi er så stor og robust, at USA ikke kan rokke den.

Øget censur

Alligevel er der under overfladen tegn på nervøsitet.

Avisen New York Times kunne i sidste uge afsløre, at den kinesiske ledelse havde sendt et direktiv til landets medier, som pålagde dem at være tilbageholdende med at bringe negative økonomiske nyheder.

Direktivet nævnte bl. a. emner, som indikerede værre end forventet tal over opbremsninger i økonomien, provinsregeringernes lånerisici, indvirkningen af handelskrigen med USA, tegn på faldende forbrugertillid, risikoen for stigende priser samt tegn på faldende levestandard.

Den kinesiske præsident på rundtur

Derudover har mange iagttagere bemærket, at den kinesiske præsident, Xi Jinping, i sidste uge foretog en tredage lang rundtur til flere provinser, hvor han besøgte fabrikker og landbrug og her talte om vigtigheden af, at Kina hurtigt bliver mere selvforsynende.

Bl. a. tog han under et besøg på et landbrug en skål ris op og holdt den i hænderne.

»Kinesiske ris«, sagde han ifølge New York Times og understregede behovet for lokalt fremstillede produkter.

»Den store foryngelse af den kinesiske nation afhænger af vores konkurrenceevne. Kun på den måde kan Kina for altid forblive uovervindelig«, fortsatte Xi Jinping.

Det fik Kina-analytikeren Bill Bishop til at skrive i en analyse på sin hjemmeside, at handelskrigen har bragt Kina i defensiven.

»Nu da Xi og hele partisystemet har besluttet, at USA's egentlige formål i handelskrigen er at »hindre Kinas opstigning«, begynder vi at se en udrulning af officielle reaktioner med selvforsyning som hovedemnet«, skrev han.