Indisk biografi: Gandhi sov med nøgne unge kvinder - for at bevise, at han kunne holde sig fra sex Ny biografi bekræfter gammelt rygte: Indiens åndelige fader gjorde det til en vane at have nøgne unge kvinder i sin seng.

Gandhi ville gerne have selskab i sengen. Kvinder. Og ikke blot kvinder, men nøgne kvinder.

Gandhi? Indiens åndelige leder af uafhængighedsbevægelsen i 1940erne? Et lysende fyrtårn for moralsk styrke?

Netop. Gandhi – Mahatma Gandhi, kaldet Bapu, »Fader« – ville gerne dele sin seng med yngre nøgne kvinder.

Tro nu ikke, at Gandhi var ude på noget.

Det var omvendt. Gandhi levede under uafhængighedskampen i et selvvalgt cølibat – hvor han vendte ryggen til kødelig lyst.

Lige præcis dér kom de unge kvinder ind.

Han sov med sin læge, Shushila Nayar. Han sov også med sine grandniecer, 17-årige Abha og 18-årige Manu, som var omkring 60 yngre end han. Og flere end dem.

Den delikate historie har før været antydet og forsøgt dokumenteret. Nu står den sort på hvidt i andet bind i den indiske historiker Ramachandra Guha’s biografi om Gandhi.

Nøgne kvinder »en vane«

Forfatteren kalder det selv »uforklarligt og uforsvarligt« – det gjorde han i hvert fald på et møde på London School of Economics forleden, skriver The Guardian.

Men selv om andre portrætter af Gandhi har ladet denne dimension af det indiske ikon være – og det ikke er almindelig anerkendt i Indien – så kan Guha i sin omfattende biografi slå fast, at Gandhi efter sin hustru’s død i 1944 fik den »vane« at have nøgne kvinder ved sin side i sengen.

Det blev der åbenbart ikke sex af. For det var netop pointen, skriver The Guardian efter læsning af biografien.

Hele ideen var simpelt hen at invitere de unge kvinder til at dele sengen for at vise, at han kunne afholde sig fra sex.

Hinduistisk selv-kontrol

Kvinderne befandt sig således i Gandhis seng »som fristelse: hvis han ikke blev opstemt af deres tilstedeværelse, kunne han føle sig bekræftet i, at han havde opnået ’brahmacharya’, et hinduistisk koncept for selvkontrol i forbindelse med cølibat«.

Andre har beskyldt Gandhi for regulært sex-misbrug.

Men hvordan var det ikke blevet modtaget i dag, spørger The Guardians kritiker, Ian Jack: »En stærk gammel mand med underordnede unge kvinder, nøgne. Han var helt sikkert blevet hånet og hans fejl forvredet og oversimplificeret i en iver efter at dømme ham. En plet på hans omdømme ville have været enormt forstørret - en trist ende på et menneskeligt liv, som ændrede verden«.